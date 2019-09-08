"مياه وكهرباء الإمارات" راعٍ رئيسي لمؤتمر الطاقة العالمي

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي 2019 شركة مياه وكهرباء الإمارات راعياً رئيسياً للمؤتمر في دورته الـ 24 والذي ينعقد في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتستعرض شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها راعيا رئيسيا للمؤتمر مساهماتها في مجال إنتاج المياه والكهرباء وتجربتها الناجحة واستثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة بالإضافة إلى ورؤيتها حول توفير مصادر طاقة مستدامة ودورها الرائد في تطوير قطاع المياه والكهرباء في الإمارات.

ورحب سعادة الدكتور مطر النيادي رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين بانضمام شركة مياه وكهرباء الإمارات لتكون ضمن الجهات الرئيسية الراعية للمؤتمر العالمي مؤكدا على أن شركة مياه وكهرباء الإمارات قطعت خطوات كبيرة في تطوير وتوفير مصادر الطاقة المستدامة لدعم أهداف الإمارات المتمثلة بتنويع مصادر ومشاريع الطاقة.

وأشار النيادي إلى أن انضمام شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى كبرى شركات المياه والكهرباء المعنية بتوفير الخدمات الأساسية في الإمارات إلى مؤتمر الطاقة العالمي 2019من شأنه أن يسلط الضوء على التجربة الإماراتية الناجحة في مجال إنتاج وإمداد الطاقة بكفاءة واستدامة وبطرق ومشاريع متقدمة"

ومن جانبه قال سعادة عثمان جمعة آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات إن استضافة أبوظبي لمؤتمر الطاقة العالمي من شانه أن يوفر فرصا كبيرة لتعزيز دور الشراكات العالمية والتفاعل مع رواد القطاع العالميين والتعرف على المتطلبات التقنية المستقبلية لتلبية احتياجات الطاقة من خلال استخدام الموارد التقليدية والمستدامة على حد سواء لتعود منافعها على الدولة وباقي دول العالم.

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ويمكن للزائرين والمسؤولين زيارة منصة شركة مياه وكهرباء الإمارات رقم H7-190 للتعرف على أعمال الشركة وإنجازاتها في قطاع الطاقة.

الجدير بالذكر أن مجموعة كبيرة من الشركات الإماراتية سوف تستعرض ابتكاراتها وخبراتها ضمن مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين إلى جانب شركة مياه وكهرباء الإمارات ومنها: الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة كهرباء ومياه دبي وسوق أبوظبي العالمي وإكسبو دبي 2020 وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الاتحادية للتأمين وموانئ دبي العالمية.

وسيشهد مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين مشاركة واسعة لأكثر من 300 متحدث رسمي والآلاف من ممثلي كبرى الشركات وعقد أكثر من 80 جلسة حوارية تستعرض حلقاتها جميع مجالات الطاقة من النفط والغاز والكهرباء وتطوير مصادر الفحم النظيف والطاقة المتجددة والطاقة النووية وقطاع النقل وكفاءة الطاقة والتمويل والاستثمار والاستشارات وغير ذلك من القطاعات التي تؤثر وتتأثر بقطاع الطاقة.

يمكنكم الاطلاع على قائمة المتحدثين الرسميين للمؤتمر من خلال زيارة الموقع الرسمي لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون: https://www.wec24.org/speakers