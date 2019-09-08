"الإمارات الإسلامي" يطلق بوابة التسوق الإلكتروني الحصرية Cashbacksouk.ae

أعلن "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق بوابة التسوق الإلكتروني Cashbacksouk.ae المخصصة حصرياً لحاملي بطاقاته المصرفية، والتي تتيح لهم استرداداً نقدياً حتى 25% عبر أكثر من 1500 علامة تجارية محلية وعالمية.

وتتيح البوابة للمستخدمين من حاملي بطاقات "الإمارات الإسلامي" الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر ومسبقة الدفع، شراء تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق والإلكترونيات والملابس وغير ذلك عبر الانترنت. ويحظى المتعاملون بفرصة الاسترداد النقدي على مشترياتهم من مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في قطاعات الأزياء والضيافة والسفر، بما فيها أديداس؛ وأجودا؛ AliExpress؛ وأرماني؛ وآسوس؛ وبلومينغديلز؛ Booking.com؛ ديزني لاند باريس؛ وطيران الإمارات؛ والاتحاد للطيران؛ وإكسبيديا؛ وفليب كارت؛ وHotels.com؛ وماركس وسبنسر؛ وفنادق ومنتجعات موڤنبيك؛ ونايكي؛ وساكس فيفث أفينيو.

وبهذه المناسبة، قال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يسعدنا في ’الإمارات الإسلامي‘ إطلاق بوابة التسوق الإلكتروني الجديدة Cashbacksouk.ae المصممة خصيصاً للمتعاملين المتمرّسين باستخدام التقنيات الحديثة والحريصين على اغتنام أفضل العروض والصفقات عبر الانترنت. وبصفته رائداً في الابتكار على مستوى القطاع المصرفي ونظراً لمكانته المتميزة في طليعة مقدمي الخدمات المصرفية الإسلامية في الفضاء الرقمي، يسعدنا في ’الإمارات الإسلامي‘ دعم قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق هذه البوابة الجديدة، والتي ستقدم للمتعاملين تجربة ممتعة للتسوق عبر الإنترنت مدعّمة بالأمان وتمنحهم عروضاً مجزية لمساعدتهم على تعزيز مدخراتهم".

وأصبح بإمكان متعاملي "الإمارات الإسلامي" التمتع بالعروض المجزية المتوفرة على Cahsbacksouk.ae بمجرد زيارة الموقع والتسجيل مجاناً عبر تحديد بيانات تسجيل الدخول باستخدام بطاقات "الإمارات الإسلامي". وبعد أي عملية شراء يجرونها، سيقوم "الإمارات الإسلامي" بإيداع مبلغ الاسترداد النقدي مباشرة في حساب بطاقة المتعامل.

يقدم "الإمارات الإسلامي" مجموعة متميزة من البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر ومسبقة الدفع والمصممة خصيصاً لمواكبة أنماط حياة المتعاملين واحتياجات سفرهم. وتقدم بطاقة سكاي واردز الائتمانية إنفينيت من الإمارات الإسلامي مزايا تتضمن ترقية تلقائية إلى عضوية طيران الإمارات الفضية، ودخول مجاني وغير محدود إلى صالة المطار، وكسب ما يصل إلى ميلين من أميال سكاي واردز مقابل كل دولار أمريكي يتم إنفاقه باستخدام البطاقة. وتأتي بطاقة "الاسترداد النقدي بلاس فيزا سيغنتشر" الائتمانية مجهزة بشريحة "نول" مدمجة توفر للمتعاملين طريقة دفع سلسة تشمل شبكة المواصلات العامة لهيئة الطرق والمواصلات، واسترداداً نقدياً يصل إلى 10% على مشتريات البقالة والمطاعم والتعليم والاتصالات. أما بطاقات فليكس الائتمانية و بطاقة إماراتي فتكافئ المتعاملين بأميال "سمارت مايلز" من الإمارات الإسلامي مع إمكانية استبدالها لدى 300 شركة طيران و 180,000 فندق حول العالم.