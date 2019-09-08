كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فوكس تقدم مفهوماً جديداً للسينما في دبي

أدى التعاون بين Vox Cinemas من ماجد الفطيم وفندق كمبينسكي مول الإمارات إلى رفع مستوى السينما إلى مستوى جديد تمامًا في دبي.

ويقدم مفهوم All-New Vox Cinemas مساحة خاصة، حيث يمكن لضيوف الفندق اختيار الفيلم والاستمتاع بتجربة تناول طعام حصرية قبل العرض.

وتقدم غرفة العرض الخاصة الأولى من نوعها في الفندق، إلى جانب صالة خاصة تجمع أفضل الأفلام والطعام من فئة الخمس نجوم والمشروبات لحوالي 15 شخصًا.

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وتتألف السينما الخاصة من منطقتين – غرفة عرض مزودة بتكنولوجيا Vox Cinemas و 15 مقعدًا فاخرًا ومنطقة صالة تضم منطقة لتناول الطعام كاملة مع طاولة رخامية.

وتعتبر خدمة Waiter جزءًا من التجربة ويمكن للضيوف الاختيار من قائمة الطعام والشراب مع الأطباق والمشروبات المعدة للطلب طوال فترة إقامتهم في السينما لمدة أربع ساعات.

وتبدأ الحزمة والتي تشمل مشروبات غازية مجانية والبوشار، من 3000 درهم. كما أن حزم الطعام والشراب الإضافية متوفرة أيضًا كخيارات إضافية، بحسب أريبيان بيزنس.