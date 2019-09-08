كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تستجيب مدارس الإمارات لعدم دفع الرسوم؟

في بعض المدارس يعمل المعلمون وأولياء أمور زملاء الدراسة معًا لدعم الأطفال المحتاجين. ومع ذلك، لا يحصل الجميع على مثل هذا الدعم.

وسألت صحيفة غلف نيوز بعض المدارس البارزة عن نوع الدعم الذي تقدمه للطلاب الذين يجدون صعوبة في دفع الرسوم المدرسية.

قال جونسون أيبي رئيس جمعية الشارقة الهندية التي تدير مدرسة الشارقة الهندية إن العديد من الطلاب يتخلفون عن سداد الرسوم بسبب فقدان أولياء الأمور لوظائفهم أو تأخير رواتبهم.

وفي بداية العام الدراسي أبلغت المدرسة عن 700.000 درهم من الرسوم الدراسية المعلقة من قبل أكثر من 150 طالبًا، على حد قوله. “قررنا السماح لأولياء الأمور بدفع 50 في المائة من الرسوم وقبول الشيكات المؤجلة لبقية الرسوم حتى يتمكن الطلاب من الاستمرار في المدرسة. كما قدمنا ​​خصومات للأطفال المستحقين بعد دراسة الحالات. ويرعى بعض أساتذتنا أيضًا بعض الطلاب”.

وقال جونسون إنه في الوقت الذي يحاول فيه الآباء تسديد المدفوعات المعلقة، فإن المدرسة تدعمهم أيضًا من خلال نشر حالاتهم بين أفراد المجتمع والمنظمات الخيرية التي يمكنها رعاية تعليم هؤلاء الطلاب.

وأضاف: “يجب على قادة الأعمال وأعضاء المجتمع الآخرين الذين يرغبون في القيام بأنشطة خيرية التفكير بجدية في رعاية تعليم الطلاب المحتاجين لأن التعليم هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحسن ظروفهم”.

Advertisements

وقال متحدث باسم Gems Education، التي تدير أكبر شبكة من مدارس CBSE في الإمارات، إن المجموعة تتبع إرشادات هيئة المعرفة والتنمية البشرية والبروتوكولات القياسية بموجب هذه اللوائح، حيث ينظم عقد الوالدين والمدرسة المسائل المتعلقة بالرسوم المدرسية.

وقال المتحدث: “في مثل هذه الحالات، نضمن أن يكون هناك قدر ضئيل من التأخير في تعليم الطلاب. لكن ذلك قد لا يكون ممكناً في جميع الحالات”.

وأضاف: “في Gems Education، نقدم منحًا وامتيازات لأكثر من 3500 طالب. بالإضافة إلى ذلك، لدينا برنامج رعاية الجواهر الذي يقدم تنازلات سنوية عن الرسوم للعائلات التي تعاني من ضائقة مالية. علاوة على ذلك، في الحالات القصوى، عند وفاة الوصي الأساسي أو إصابته بمرض خطير نقدم تعليماً مجانياً بالكامل للأطفال”.

قال أشوك كومار، الرئيس التنفيذي للمدرسة الهندية الثانوية في دبي إن المدرسة تصبر على تأخير العديد من الآباء في دفع الرسوم المدرسية.

وأضاف: “لدينا بعض الحالات [من الطلاب الذين تخلفوا عن سداد الرسوم] العام الماضي. ومع ذلك، قمنا بتسويتها بحلول شهر مارس. نحن نتعامل معها على أساس كل حالة على حدة ونؤيدها اعتمادًا على مدى كونها حقيقية. في الوقت الحالي، لا نواجه أية مشاكل على الرغم من تأخير بعض الآباء بالدفع، فبدلاً من الدفع في الشهر نفسه، فهم يدفعون لاحقًا”.