كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شرطة دبي: احذروا الوقع في شرك هذه المكالمات

حذرت شرطة دبي السكان مرة أخرى من المتصلين المزيفين والمجهولين الذين يحاولون ابتزاز الأموال.

وفي منشور على تويتر قالت الشرطة: “لا تقع فريسة للمكالمات المضللة والأشخاص المجهولين” وأفضل طريقة لتجنب أي عملية احتيال هي عدم الرد على أرقام مجهولة، وحتى إذا قمت بذلك، فقم بفصل المكالمة على الفور إذا وجدت أنها مريبة.

وفي الشهر الماضي، حذرت شرطة دبي أيضًا السكان من المشاهير “المزيفين” لأن بعض المحتالين يستخدمون اسم المشاهير لجمع الأموال لمشاريع إنسانية وهمية.

كما حذرت الشرطة السكان بضرورة حماية أنفسهم من المحتالين عبر الإنترنت الذين يسرقون هويتهم أو يفرغون حساباتهم المصرفية، بحسب غلف نيوز.

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وأصدرت الشرطة مرارًا إرشادات تخبر المستهلكين بالامتناع عن مشاركة تفاصيل حسابهم البنكي أو إعادة توجيه الأموال عبر الإنترنت إلى أشخاص لا يعرفونهم.

ويجب أن يضمن مستخدمو الإنترنت أيضًا حماية بياناتهم الشخصية أثناء استخدام Facebook و Twitter و Instagram وغيرها من منصات الشبكات الاجتماعية.

وقالت الشرطة: “لا ترسل أبدًا نقودًا أو تشارك بياناتك المصرفية إلى غرباء عبر الإنترنت. واحرص على حماية نفسك ضد عمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وسهلت المنصات الرقمية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم التواصل ونشر المعلومات. حيث يقوم المحتال بالسيطرة على الحساب المصرفي للشخص عن طريق خداع مستخدمي الإنترنت لإرسال معلوماتهم الشخصية. وقد يقنعهم أيضًا بإعادة توجيه بعض الأموال من خلال التظاهر بأنهم من شركة شرعية أو مكتب حكومي أو تاجر تجزئة.