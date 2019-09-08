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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 8 سبتمبر 2019

بالصور| النزالات النهائية في بطولة UFC بأبوظبي

اتجهت أنظار الملايين من محبي فنون القتال المختلطة من جميع أنحاء العالم إلى الإمارات حيث نظمت UFC بطولة تحطيم الأرقام القياسية في أبوظبي.

وجذبت معركة اللقب التي طال انتظارها بين خبيب نورماغوموف ودوستن بويرير – أحد أكبر الأحداث الرياضية التي جرت على الإطلاق في الشرق الأوسط – الآلاف إلى جزيرة ياس، بحسب ذا ناشيونال.

وتوج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد المصارع الروسي حبيب نور محمدوف بطلا للنزال الرئيسي من بطولة UFC في ختام أسبوع أبوظبي للتحدي وذلك بعد فوزه على المصارع الأمريكي داستن بورييه وسط حضور كبير في صالة ذي أرينا بحلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي.

وتفوق محمدوف في الجولة الأولى لكن بورييه تماسك في الثانية ثم استسلم في الثالثة وسط تشجيع جماهيري حماسي كبير وأكد حبيب أنه سعيد لفوزه للمرة الثامنة والعشرين على التوالي.

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و حضرت جموع غفيرة من عشاق الألعاب القتالية النهائية النزالات المختلفة في صالة ذي إرينا التي تتسع لـ 15 ألف مشجع وتفاعلوا مع النزالات المثيرة التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالتعاون مع منظمة الألعاب القتالية النهائية، وفقا لوكالة “وام”.

وكان من اللافت حضور أعداد غفيرة من روسيا لمؤازرة البطل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف الذي لم يخسر في آخر 27 نزالا وتابع المنافسات الملايين حول العالم من عشاق الألعاب القتالية والمصارعة والألعاب القتالية.

وفي مباريات أخرى فاز الروسي عمران أحمدوف على الأمريكي زاك كومينجيس بفارق النقاط والفلسطيني بلال محمد على الياباني تاكاشي ساتو بالاستسلام والروسي مسلم صاليحوف بالقاضية على الكندي نور الدين طالب.

كما فاز الألماني الجنسية المغربي الأصل عثمان ازيتار بالقاضية على الفنلندي تيمو باكالين و الجنوب افريقي دون مادج على إل فارس زيام بالنقاط.