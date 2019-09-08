الإمارات تقدم مساعدات إغاثية لأهالي "تريم" بحضرموت

تواصل دولة الإمارات تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية للمواطنين اليمنيين ضمن رسالتها الإنسانية للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية وفي هذا الصدد قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حزمة مساعدات إغاثية وغذائية لأهالي محافظة حضرموت عبر قوافلها المنتشرة في مختلف مناطقها وباقي المحافظات المحررة.

ووزعت الهيئة ( 215 ) سلة غذائية تزن أكثر من 17 طناً مستهدفة 1075 فرداً في مناطق دمون والفجيرة بمديرية تريم بوادي.

كما وزعت ( 400 ) سلة غذائية تزن أكثر من 32 طناً على 2000 فرد في مناطق الغرف والردود وشريوف.

اقرأ أيضاً... «الهلال» يغيث المناطق النائية في حضرموت

وعبر أهالي المديرية عن شكرهم وبالغ تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عملها.. مثمنين لدولة الإمارات هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية .

يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح"، بلغ( 25.744 ) سلة غذائية بمعدل ( 2.080 ) طن استهدفت ( 128,720) فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.