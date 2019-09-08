متابعة حالة أراضي مواطني العين إلكترونياً

العين (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة العين نظام «قسيمتي» لمعرفة حالة الأرض التي حصل عليها المواطن، عبر موقع إلكتروني متخصص، والذي يوفر معلومات متكاملة عن القسيمة، وجميع الإجراءات التي تمت منذ دخول المعاملة وحتى الانتهاء منها، وذلك بمجرد إدخال رقم الهوية ورقم الأرض، ويرتبط «قسيمتي» مع مجموعة من البرامج المشتركة والتي بدورها تقدم معلومات شاملة حول القسيمة.

ويهدف النظام إلى اختصار الوقت والجهد على المواطن، كما يمكن النظام من اختبار كفاءة الاستشاريين من حيث سرعة تقديم المعاملة ومتابعتها بشكل مستمر، حيث يقوم النظام بمتابعة حالة الأرض، وتحديث المعلومات بشكل فوري مع توضيح كل معلومة منعاً لأي تأخير، كما يوفر النظام معرفة حالة البناء في القسيمة وعدد وتفاصيل حالات الاعتماد والرفض وتحت الإجراء ومعرفة حالات الاعتماد المعلقة والتي لم يتم الرد عليها من الجهات المعنية وإمكانية الوصول والتعرف على موقع القسيمة ومعرفة حالة الزيادة للقسيمة إن وجدت.

وأوضح المهندس محمد عبدالله الراشدي رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية، أن نظام «قسيمتي» يتميز بالسرعة ودقة المعلومات ويوفر الوقت، حيث أصبحت المعاملة التي يتقدم بها مالك الأرض سابقاً والتي تحتاج إلى وقت طويل، للبحث والرد، يتم معرفة تفاصيلها حالياً خلال ثوانٍ بمجرد إدخال البيانات المطلوبة للنظام، هذا إلى جانب توضيح جميع التفاصيل المطلوبة مثل مسار الأرض.

وأضاف أن النظام يتيح للمستخدمين متابعة حالة الأرض من أي مكان مما يضمن عدم التأخر في إجراءات انتهاء المشروع، كما يقوم البرنامج وبشكل تفصيلي بتوضيح أسباب رفض المعاملة واستكمال الإجراءات.