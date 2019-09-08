مبنى جديد لـ« التفتيش الأمني K9» برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشف قسم التفتيش الأمني k9، في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن قرب تدشين المبنى الجديد الخاص بالقسم في منطقة الدقداقة، والذي يضم خدمات ومرافق جديدة تعمل على خلق بيئة متطورة للعمل.

وقال المقدم إبراهيم محمد عبد الله رئيس قسم التفتيش الأمني: إن المبنى الجديد، الذي سيتم الانتهاء منه خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيتضمن العديد من المرافق منها 70 غرفة مكيفة للكلاب البوليسية، و60 غرفة خارجية تختص بمختلف المهام والأنشطة المتعلقة برعاية الكلاب، مرجعا اختيار منطقة الدقداقة كموقع لمشروع المبنى الجديد للقسم ليقام على مساحة كبيرة تستوعب المباني الجديدة التي ستضاف للقسم بجانب غيرها من الخدمات التي سيتم اعتمادها خلال المستقبل.

وأضاف: سيضم المبنى الجديد مرافق للعيادات البيطرية المتخصصة التي ستقدم الفحوصات والعلاجات الطبية للكلاب، وذلك بهدف الحفاظ على صحتها وسلامتها من الأمراض التي يمكن أن تصيبها وتتطلب تدخلا طبيا، كما سيحوي أيضاً مكاتب إدارية لاستيعاب الموظفين العاملين في القسم، بالإضافة إلى السكن المخصص للمدربين المشرفين على عملية التدريب الشامل للكلاب وغيرها من المرافق ومتطلبات المبنى.

وكشف المقدم ابراهيم محمد وجود خطط مستقبلية تتضمن إنشاء مستشفى خاص مجهز بأعلى الخدمات الطبية والعلاجية، من كادر طبي وفني وتقني يقدم الخدمات الطبية للأنواع المختلفة من الحيوانات من ضمنها الكلاب.

وذكر أن المبنى الجديد للمستشفى سيتضمن العديد من الغرف والأقسام الخاصة بالعيادات المتخصصة ومنها عيادات العظام والعيون والجراحة والأشعة عبر استقطاب الأطباء المختصين في مختلف التخصصات الطبية وذلك لتقديم أفضل أنواع العلاجات.

وأضاف: سيقدم المستشفى أهم ومختلف الفحوصات الطبية الدورية اللازمة فضلاً عن استقبال الاستشارات وتقديم التلقيحات ومكافحة الطفيليات وغيرها من الخدمات الحديثة التي ستقدم على أيدي أطباء مختصين من الكوادر البشرية والمدربة على التعامل مع الحيوانات وكادر طبي وتمريضي ذو خبرة عالية.

واعتبر رئيس قسم التفتيش الأمني المشروع نقلة نوعية في الخدمات البيطرية لفئة الحيوانات، ويسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم الرعاية الطبية لها ومعالجتها من الأمراض المختلفة التي يمكن أن تتعرض لها.

وأشار إلى أن المشاريع المستقبلية تتضمن أيضا إنشاء فندق يحتوي على عدد من الغرف الفندقية التي تقدم الخدمات المتميزة لأنواع من الكلاب المملوكة للجمهور من الأفراد الراغبين في ترك كلابهم ضمن هذه المنشأة الجديدة مقابل رسوم رمزية يتم استلامها لتلقي أفضل خدمات الرعاية.

وذكر أن الفندق سيقدم إلى جانب الغرف الخاصة باستضافة الكلاب الرعاية المطلوبة لتلك الحيوانات، ومنها الغرف الخاصة والمدربين المعنيين بتقديم الخدمات المختلفة، كالاستحمام وتقليم الأظافر وتقديم الفحوصات الطبية إلى جانب توفير المرافق الترفيهية التي تقدم للكلاب وملاكها فرصة لممارسة عدد من الأنشطة سوياً، لافتا إلى اهتمام المدربين والمشرفين بالفندق بالجوانب الخاصة بتهذيب الكلاب وابتعادهم عن العادات التي تشكل خطرا لملاكها.