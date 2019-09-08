تأهيل 58 منتسباً في «أمن المنافذ» بشرطة أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

احتفلت مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات، في قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، بتخريج 4 دورات تخصصية، شارك فيها 58 عنصراً من بينهم أربعة مشاركين من الجمهورية اللبنانية، بهدف تنمية مهارات وقدرات المشاركين في العديد من المجالات الشرطية والأمنية، لمواكبة التطور الذي تشهده مختلف الإدارات، ومواصلةً لتحقيق أهداف ورؤية شرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز دعائم الأمن والاستقرار الذي ينعم به المجتمع.

وأكد العقيد سالم سعيد العامري، نائب مدير مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات للشؤون الإدارية، حرص المعهد على تطبيق استراتيجية شرطة أبوظبي، وفق منهجية علمية لدعم خطط التدريب بما يعزز الجهود التطويرية في مجالات العمل الشرطي.

وأشار إلى أن تأهيل عناصر الشرطة وصقل مهاراتهم يمكنهم من أداء مهامهم الأمنية بكفاءة عالية، ويوفر مرتكزات ينطلق من خلالها إلى رحاب أوسع في مجال التدريب الشرطي.

من جانبه، أوضح المقدم أحمد مصبح المري مدير المعهد، أن معهد أمن المنافذ درج على تنظيم دورات تدريبية متخصصة، بهدف تنمية قدرات منتسبي شرطة أبوظبي في مختلف المجالات، تعزيزاً لدور شرطة أبوظبي وأهدافها، وفق رؤية تضمن استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة، وذلك من خلال رفع مستوى الأداء، عبر مختلف الدورات التي ينظمها المعهد.

وفي ختام تخريج الدورات تم توزيع الشهادات على الخريجين، بحضور عدد من الضباط في مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات.