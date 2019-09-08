فرق «الدراجات الهوائية» تضبط 83 مطلوباً

دبي (الاتحاد)

ضبطت فرق الدراجات الهوائية التابعة لإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي 83 مطلوبا خلال 18 شهرا منذ تأسيسها، بقصد الكشف عن الجرائم قبل وقوعها، وضبط مخالفين لقوانين الإقامة وشؤون الأجانب، ومروجين لبضائع مقلدة ممن يتخفون في الأزقة.

وتمتاز فرق «الدراجات الهوائية» المكونة من 30 فردا بسرعة الحركة والقدرة على التنقل، والاستجابة السريعة للبلاغات، مما أسهم في العثور على أطفال أضاعهم ذووهم في الزحام في وقت قياسي، إلى جانب قيامهم بمهام اجتماعية وفعاليات لإسعاد أفراد المجتمع في المناطق السياحية.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي أن تأسيس فرق الدراجات الهوائية كدوريات شرطية ميدانية تجوب شوارع إمارة دبي، إنما يأتي في إطار تعزيز التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي المتمثلة في «إسعاد المجتمع»، و«المدينة آمنة»، و«الابتكار في القدرات المؤسسية»، إضافة إلى استراتيجية شرطة دبي في التنمية المستدامة التي تخدم رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، لجعل إمارة دبي المدينة الأكثر أمانا وسلامة واستدامة عبر استخدام أجهزة متقدمة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وترتبط مباشرة بغرفة العمليات.

وأضاف: اخترنا كوادر بشرية لفريق الدراجات الهوائية ضمن عناصر مؤهلة ومدربة قادرة على مواجهة الأحداث والاستجابة السريعة في الحالات الطارئة، وكشف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن فرقة الدراجات الهوائية تمكنت من القبض على 83 مطلوبا خلال عام ونصف، كما نفذت الفرقة بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية عام 2018 حملة في منطقة أم سقيم بالقرب من برج العرب لتحقيق معدل صفر جريمة، وقد نجحت في تحقيق المؤشر المطلوب خلال الفترة المحددة

وأشار إلى أن أفراد الفرق يحملون سلاحاً للصعق الكهربائي «تيزر» ألماني الصنع بمدى استخدام يبلغ 7 أمتار ومن نوع X2، ويرتدون خوذ ذكية متصلة ببعضها ومربوطة بغرفة العمليات، وذلك للإبلاغ الفوري عن الحوادث وأي ملاحظات أخرى، هذا إلى جانب ارتدائهم لقفازات ذكية بإشارات تنبيه بتحول الدرّاج من مسار إلى آخر، حفظا لسلامته، إضافة إلى كاميرا ذكية بمواصفات مضادة للماء وقادرة على التصوير الليلي والتسجيل الصوتي والمرئي ومربوطة مباشرة بغرفة العمليات، كما أن الخوذة تمكن أفراد الشرطة من إجراء محادثات جماعية ومتابعة عمل بعضهم وفق منطقة الاختصاص.

بدوره، قال العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن إدارة الحد من الجريمة برئاسة العقيد سعيد لوتاه نفّذت بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في العام الماضي حملة في منطقة أم سقيم لتحقيق معدل صفر جريمة، وقد نجحت الحملة بتحقيق الهدف عبر جملة من المبادرات والبرامج الأمنية والتوعوية والثقافية، والترويج لمراكز الشرطة الذكية، والخدمات الشرطية التي تقدمها شرطة دبي للجمهور، وتوزيع بروشورات وهدايا وتغطية أكبر عدد ممكن من مرتادي شاطئ برج العرب من مختلف الجنسيات العالمية، كما تضمنت الحملة فعاليات وأنشطة ومسابقات تفاعل معها الجمهور. من جانبه، أوضح الملازم أول محمد الزرعوني، رئيس قسم فرق الدراجات الهوائية، أن شرطة دبي تتكون من 26 فردا أساسيا و4 في الاحتياط، يعملون يوميا لتعزيز الأمن والأمان، ويتركزون في عدد من المناطق الحيوية والمزدحمة، والمتمثلة في لامير، سيتي ووك، سوق ديرة، سوق بر دبي، جي بي آر، المرقبات، والرقة.