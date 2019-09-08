شرطة الشارقة تستطلع آراء الجمهور حول جودة الخدمات

الشارقة(الاتحاد)

نظم قسم إسعاد المتعاملين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع الإدارة العامة للسعادة بوزارة الداخلية، جلسة عصف ذهني لموظفيها ومتعامليها، على حد سواء، بمركز خدمات المرور والترخيص، لإثراء النقاش مع المتعاملين ومعرفة ‏ملاحظاتهم وآرائهم، وتقديم أفكارهم حول الخدمات المقدمة للجمهور في قطاعي المرور والشرطة، بما يحقق رؤية القيادة في تعزيز جودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

حضر الجلسة النقيب سالم الزعابي رئيس قسم رعاية المتعاملين بالإدارة العامة للسعادة بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط والموظفين بقسم إسعاد المتعاملين بالقيادة، إلى جانب عدد من المتعاملين الزائرين لمركز خدمات المرور والترخيص.

وتم خلال الجلسة تقديم مجموعة من الملاحظات البناءة، والمقترحات الإيجابية من قبل المتعاملين والموظفين، وقد لاقت الجلسة إقبالاً من المتعاملين الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع النقاط المطروحة للنقاش حول الخدمات الشرطية بصورة عامة، إلى جانب الخدمات التي تقدمها إدارة المرور والترخيص بالشارقة.

وتحرص شرطة الشارقة على مراجعة الخدمات المقدمة للمتعاملين بشكل دائم، والعمل على تطويرها، وتحديثها والارتقاء بها، من أجل ضمان تقديم خدمات متميزة وبجودة عالية لإرضاء وإسعاد المتعاملين.