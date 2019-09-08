«مراكز شرطة دبي» تبحث تطوير منظومة العمليات

دبي (الاتحاد)

بحث مجلس مديري مراكز الشرطة في شرطة دبي، نقاط التحسين الواردة في تقارير نظام النجوم العالمي، واستحداث قسم شؤون التدريب لمراكز الشرطة، بهدف تأهيل العاملين في مراكز الشرطة، لمواكبة كل ما هو جديد في العملية الشرطية، وتطوير منظومة العمليات الشرطية من خلال الاستخدام الأمثل للطائرات بدون طيار في العمل الشرطي، بالإضافة إلى مناقشة آلية تطوير البلاغات الجنائية والمرورية، ومبادرات مراكز الشرطة، واختصار رحلة المتعاملين في زيارة الموقوفين، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس برئاسة العميد الدكتور طارق تهلك، رئيس المجلس بالنيابة، وحضور العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وأعضاء المجلس من مديري مراكز الشرطة، وعدد من الضباط.

وأكد العميد تهلك حرص مراكز الشرطة على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والسعي لتعزيز العلاقة مع الشركاء، وصولاً لتطوير وتحسين العمليات وبسط الأمن والأمان بشكل شمولي، منوهاً أن المجلس يستهدف الوصول إلى أفضل الممارسات في المجال الشرطي بشقيه الجنائي والمروري، لتقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وإسعادهم، ويسعى لطرح الأفكار الإبداعية التي تعمل على الارتقاء بمنظومة العمل.

في ختام الاجتماع أشاد العميد طارق تهلك بمنصة المتطوعين في شرطة دبي، من خلال مبادرة «الشرطي جارك» التي تهدف إلى التنسيق بين الراغبين بالتطوع والفرص التطوعية المتاحة من قبل الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومن خلال المنصّة، يتم تسهيل عملية البحث عن فرص تطوعية للراغبين بالتطوع حسب اهتماماتهم ومهاراتهم وخبراتهم.