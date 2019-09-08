استعداداً لـ «العزل الصحي».. رائدا الفضاء الإماراتيان يتوجهان إلى «بايكونور»

أبوظبي (وام)

ينطلق رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي من موسكو إلى مدينة «بايكونور» بكازاخستان في 10 سبتمبر الجاري، استعدادا لدخول مرحلة العزل الصحي التي تستمر لمدة 15 يوما وتسبق الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر الحالي.

وأكد مركز محمد بن راشد للفضاء، أن مرحلة العزل الصحي تعد عاملا مهما في نجاح رحلات الفضاء بشكل عام والتجارب العلمية، حيث يتم العمل على المحافظة على سلامة طاقم رواد الفضاء خلال هذه المدة في بيئة نظيفة لتجنب الإصابة بأي أمراض قبيل الانطلاق إلى المحطة الدولية ونقله إلى المحطة، لذا يتم عزل رائدي الفضاء لمدة أسبوعين قبل الانطلاق في مدينة «بايكونور» في كازاخستان وفي هذه الفترة يكون طاقم الرحلة الأساسي والبديل في موقع يكون فيه الاحتكاك مع العالم الخارجي شبه معدوم.

وتتحمل الوكالة الطبية الحيوية الفيدرالية الروسية خلال هذه المدة المسؤولية الكاملة عن صحتهم، حيث تتكفل بمنع الجراثيم من دخول منشآتهم الأرضية والفضائية، إضافة إلى تنفيذ الوكالة عملية تعقيم شاملة من الميكروبات وتخضع المرافق والأدوات التي يستخدمونها للتعقيم المتكرر وتشمل مكان الإقامة وحافلاتهم ومواقع تدريبهم.

ويأخذ الخبراء في الوكالة باستمرار عينات مخبرية من مختلف المرافق والأدوات للتحقق من وجود الجراثيم ومنعها من الانتقال إلى المركبة والمحطة الفضائية الدولية والفضاء الكوني بشكل عام.

وقبيل الرحلة مباشرة يعمل خبراء الصحة على تعقيم مقصورة مركبة الفضاء الروسية «سويوز أم أس 15»، إضافة إلى وضع رواد الفضاء فيما يسمى بـ«الغرفة النظيفة»، حيث يخضعون والحمولة التي تنطلق معهم إلى المحطة الدولية للتعقيم الصحي الأخير استعدادا لرحلة الإقلاع.

وتتولى الدكتورة الإماراتية حنان السويدي، طبيب رواد فضاء مسؤولية التأكد من صحة رواد الفضاء خلال فترة العزل الصحي، التي تسبق عملية الإطلاق بأسبوعين وستتابع الحالة الصحية لرائد الفضاء هزاع المنصوري خلال وجوده على متن المحطة، كما ستشرف على وضعه الصحي فور عودته من الفضاء في مكان مخصص لفحص رواد الفضاء عند موقع الهبوط.

وقال سالم المري مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء: «نستهدف من إرسال رواد للفضاء أن يكون لدينا برنامج فضاء مستدام وهو ما يعني أن المهمة الأولى المزمع إطلاقها في 25 سبتمبر الحالي ستعقبها مهام أخرى بهدف تحقيق تطلعات الإمارات نحو الفضاء وخدمة البشرية».

وأضاف: «لمسنا تعاونا ودعما كبيرا من أصدقائنا في جمهورية روسيا الاتحادية منذ أن وقعنا عقدا مع وكالة الفضاء الروسية وأرسلنا رائدي الفضاء الإماراتيين للتدريب في موسكو».

من جانبه قال سعيد كرمستجي مدير مكتب الرواد بمركز محمد بن راشد للفضاء: «إن التحضيرات لهذه المهمة بدأت في الثالث من سبتمبر 2018 من خلال تدريبات مكثفة لكل من هزاع المنصوري وسلطان النيادي تحضيرا للمهمة التاريخية التي تنطلق في 25 سبتمبر الحالي، مشيرا إلى أن تدريبات الرائدين بدأت في مركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء في موسكو بتعلم اللغة الروسية، وذلك كمطلب رئيسي لضمان نجاح التدريبات اللاحقة على مركبة سويوز والإقلاع والهبوط إذ قضوا عاما من التحديات خاضا خلاله العديد من الاختبارات والتدريبات بكل ثقة وعزم ونجاح استعدادا لهذه المهمة التي تشكل مرحلة مهمة في تاريخ الإمارات، حيث بلغ عدد ساعات التدريب الإجمالي لرائدي الفضاء أكثر من 1400 ساعة وعدد الدورات التدريبية أكثر من 90 دورة. وأضاف سعيد كرمستجي: أن التدريبات تنوعت ما بين التدريب على المعدات الموجودة على متن محطة الفضاء الدولية إضافة إلى الكاميرات التي يتم استخدامها أثناء وجود رواد الفضاء على المحطة، مشيرا إلى أن رواد الفضاء سيخضعون إلى مرحلة العزل الصحي لمدة أسبوعين، حيث سيتم اختبارهم طبيا بشكل يومي للتأكد من صحتهم بالإضافة إلى جاهزيتهم لخوض رحلتهم التاريخية.

وتمكنَّ هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 من سبتمبر الجاري وسلطان النيادي رائد الفضاء البديل لنفس المهمة من اجتياز الاختبارات النهائية للمهمة بنجاح، وذلك في مركز «يوري جاجارين» لتدريب رواد الفضاء بمدينة النجوم في موسكو.

وقال توماس هنري مارشبيرن رائد الفضاء الأميركي ضمن الطاقم البديل للمهمة: «لقد تدربنا لمدة طويلة على العديد من الاختبارات، حيث كان التحدي الأكبر أمامنا هو أن ننسى أننا أمام اختبار ونتعامل على انه يوم عادي في الفضاء وأيضا التحدث باللغة الروسية دائما كان جزءا من التحدي ومع ذلك طورنا لغة التواصل باستمرار». وأضاف «أن هزاع المنصوري وسلطان النيادي تدربا لأكثر من عام بقليل، حيث تمكنا خلال هذه الفترة من فهم اللغة الروسية بشكل فاق التوقعات، حيث نفذا كل الأعمال باللغة الروسية». وبوصول هزاع المنصوري إلى المحطة الدولية ستصبح الإمارات الدولة رقم 91 التي ستساهم في الأبحاث العلمية عن طريق بيانات سيقدمها المنصوري مرتبطة بجسم الإنسان وحياته خاصة أنه سيكون أول رائد فضاء من المنطقة العربية يشارك في هذه الأبحاث.

الرحلة

ينطلق الصاروخ المحمل بمركبة سويوز أم أس 15 في تمام الساعة 5:56 مساء بتوقيت دبي يوم 25 سبتمبر الحالي على أن يصل في منتصف الليل، أما فتح بوابة المركبة إلى محطة الفضاء الدولية فسيكون بعد ساعتين من التحام المركبة، وذلك للتأكد من إجراءات السلامة بشكل واف.

وستكون عملية الهبوط في 4 أكتوبر المقبل إذ تحدث عملية الانفصال خلال المدار النهائي من قبل حوالي ثلاث ساعات ونصف من لحظة الهبوط على الأرض.. وعلى ارتفاع يتراوح بين 1.1 و0.8 متر من الأرض يصدر مقياس الارتفاع أمرا بإطلاق محركات DMP ويتم إطلاقها على بعد نحو 0.7 متر فوق سطح الأرض مما يقلل من سرعة نزول الكبسولة إلى ما بين 0 و3 أمتار في الثانية وهبوطها على الأرض بهدوء وسلاسة شمال شرق مركز بايكونور.