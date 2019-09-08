خالد بن زايد: شعب الإمارات المضياف أهم مقومات نجاح «إكسبو»

أبوظبي (وام)

بادرت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدعم الترويج للحدث الدولي «إكسبو 2020 دبي» من خلال مبادرتين تتمثل الأولى في تقديم سيارة من نوع «جولف كارت» قام بتجميعها أصحاب الهمم من فئة الإعاقات الذهنية من منتسبي ورش الصيانة والتأهيل المهني بمركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني، وتحمل السيارة شعار «إكسبو 2020 دبي» في تصميم مميز اعتمده المكتب التنفيذي لإكسبو.

أما المبادرة الثانية فقامت المؤسسة فيها بإنتاج أفلام ترويجية تحمل رسالة إكسبو بلغة الإشارة بعدد من اللغات وهي «لغات الإشارة العربية، والصينية، والإنجليزية، والألمانية» للصم للترويج للحدث الدولي ودعوة كل أقطار العالم ولاسيما أصحاب الهمم فيها لزيارة الدولة والمشاركة في «إكسبو 2020 دبي».

ورفع سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أسمى آيات الشكر والتقدير باسم المؤسسة وكافة منتسبيها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم سموهما الكبير لأصحاب الهمم في مختلف الميادين وإتاحة الفرصة للمؤسسة ومنتسبيها للمشاركة في هذا الحدث الدولي المرتقب.

وقال سموه، إن المؤسسة منذ إنشائها في 2004 تحظى باهتمام ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقدرات أصحاب الهمم في تحريك عجلة التنمية.

وأكد سموه، أن استضافة دبي هذا الحدث الدولي على أرض الدولة في ظل ما تشهده من تطور حضاري كبير تنسجم مع روح شعب دولة الإمارات المضياف، كما تؤمن دولة الإمارات بأهمية معارض إكسبو الدولية في توافد الزوار واجتماع الدول بما تضمه من كفاءات وخبراء ومفكرين وعارضين ومنتجين من مختلف الدول لتبادل الخبرات ونقلها فيما بين الدول وإيجاد الحلول الإبداعية المبتكرة للتحديات الكبرى التي تواجه العالم.

وأشاد سموه بجهود واستعداد جميع القائمين على إكسبو 2020، من لجنة عليا وفرق تبذل جهوداً كبيرة وملموسة من أجل استضافة هذا الحدث الدولي بصورة تشرف الدولة استناداً على استراتيجية عمل وطنية موسعة تتسم بالتنوع والشمولية، موضحاً سموه أن إكسبو 2020 في دبي سيكون منصة تواصل للعقول تساعد على تأسيس شراكات جديدة تضمن الازدهار والاستدامة في المستقبل.

وذكر سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، أن أهم العناصر والمقومات التي تمتلكها دولة الإمارات لإنجاح هذا الحدث على أراضيها هو توافق الإرادتين الشعبية والحكومية لإنجاح الحدث الدولي، فضلاً عن التناغم الإنساني والثقافي والحضاري الذي يميز مجتمع الإمارات الذي يحتوي أكثر من مائتي جنسية تمثل معظم دول العالم ويعيشون في ظل مجتمع عربي مسلم متسامح، وفي ظل كرم الضيافة العربية والاحترام وحفظ حقوق الإنسان الذي تتبناه الإمارات.

وذكر سموه أن الدولة تمتلك البنية التحتية المتكاملة والمتميزة من مطارات وشبكات طرق وجسور وموانئ عالمية إلى جانب المواصلات والاتصالات التي تربطها مع جميع دول العالم من دون معوقات أو تعقيدات، هذا إلى جانب شعب الإمارات المضياف الأمر الذي يمثل أهم المقومات لنجاح مميز بإذن الله لاستضافة إكسبو 2020 .

وجرى استقبال أصحاب الهمم الذين قاموا بتجميع السيارة «من ذوي الإعاقات الذهنية» من قبل معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي وفريق مكتب إكسبو 2020 وقيادات المؤسسة الذين قاموا بتسليم السيارة لمعاليها.

واستعرض عبدالله عبدالعالي الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا خلال اللقاء نبذة عن المؤسسة ومشاريعها الحديثة التي تصب في مجال تطوير ودعم مهارات أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع ليكونوا أفراداً مشاركين في التنمية ولتكون دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.

حاضرون بقوة

استعرض فريق مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم فيلماً مصوراً حول مهارات أصحاب الهمم وخطوات عملهم التي تمت في تجميع وتركيب سيارة «الجولف كارت» التي تم تصميمها خصيصاً بشعار إكسبو 2020 وتحمل رسالة الحدث الدولي، حيث شارك فريق المكتب التنفيذي لإكسبو في تركيب السيارة في مراحلها الأخيرة بمشاركة أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا.

وتوجهت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي بالشكر لمؤسسة زايد العليا، التي أتاحت الفرصة أمام أصحاب الهمم لإظهار قدراتهم الخاصة في سبيل الترويج لإكسبو 2020 دبي ، وأكدت أن هذه الأعمال المميزة التي قدمها أصحاب الهمم دليل واضح على إمكانياتهم وعلى منهجية دولة الإمارات تجاه تحقيق التقدم البشري وتعزيز الكرامة الإنسانية، وهي سياسة تتجلى في إكسبو 2020 دبي لجعل أصحاب الهمم حاضرين بقوة في كافة المجالات الممكنة.