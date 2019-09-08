الإمارات وأوزبكستان تطلقان دبلوم الابتكار الحكومي

دبي (الاتحاد)

أعلنت دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان عن إطلاق أول دبلوم للابتكار الحكومي واستحداث منصب الرئيس التنفيذي للابتكار الأول من نوعه في أوزبكستان، خلال ورش عمل الابتكار التي قدمها فريق عمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في العاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى جمهورية أوزبكستان، ضمن الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي بين البلدين، وبالتزامن مع إطلاق استراتيجية أوزبكستان للابتكار.

ويتضمن دبلوم الابتكار الحكومي، الذي تم الإعلان عنه، مساقات تدريبية نظرية وعملية تغطي مفاهيم الابتكار في التفكير والتصميم والتطبيق وتقييم التحديات وإبداع الحلول، وتطوير ممارسات نوعية ترتقي بكفاءة الخدمات وتحسّن رحلة المتعامل، وصولاً إلى تضمين الابتكار في مختلف العمليات الحكومية.

وشاركت هدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، في ورشة عمل استعرضت خلالها تجربة دولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، بحضور عزيز عبدالحكيموف نائب رئيس الوزراء الأوزبكي، ونحو 200 من المسؤولين والموظفين في حكومة جمهورية أوزبكستان.

وأكدت الهاشمي أهمية مشاركة تجربة العمل الحكومي الإماراتية من خلال تدريب الموظفين في أوزبكستان على تبني مفاهيم الابتكار في وضع الحلول للتحديات التي تواجه القطاعات الحيوية، وتطوير أدوات خاصة للابتكار وتوظيف التكنولوجيا والابتكارات في العمل الحكومي وجعلها ممارسة يومية وتعزيزها، وصولاً إلى تحويلها إلى ثقافة مجتمعية.

وشهدت العاصمة الأوزبكية عقد سلسلة ورش عمل تخصصية قدمها خبراء في العمل الحكومي من دولة الإمارات، بحضور أكثر من 220 موظفاً و80 رئيساً تنفيذياً للابتكار من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية في جمهورية أوزبكستان.