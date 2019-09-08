محمد بن راشد: الإمارات مصدر إلهام ونموذج متميز.. والعالم يتطلع إلى إنجازاتها

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت اليوم مصدر إلهام ونموذجاً متميزاً في المنطقة، يتطلع إلى إنجازاتها الكثير من دول العالم .. وتنمية هذه الإنجازات يحتاج إلى عملٍ وجهدٍ والتزام كل فرد متفانٍ ومخلص لوطنه، لافتاً سموه إلى أن الفترة المقبلة بحاجة إلى تضافر الجهود في مجالات التوطين وخدمة المواطنين وتنمية الاقتصاد، حيث قال سموه: «الفترة المقبلة نحتاج إلى أفكار استثنائية لتطوير الاقتصاد والارتقاء بخدمات المواطنين»، مضيفاً سموه: «نحتاج إلى أفكار مبتكرة.. ودماء جديدة.. وطاقات متجددة من أجل وطن لم يبخل علينا بشيء».

جاء ذلك أثناء جلسة العصف الذهني السنوية التي ترأسها سموه مع فريق عمله في مكتبه بأبراج الإمارات بدبي، لمناقشة الأفكار والمشاريع القادمة، حيث قال سموه: «نحتاج إلى برامج عمل متكاملة لتطبيق ما جاء في رسالة الموسم الجديد»، مضيفاً: «أطلب من فريقي أن يكون في الميدان، وأن ينقل لي باستمرار ما يريده الناس».

حضر جلسة العصف الذهني إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

واستعرض سموه، خلال اللقاء، تطور وسير العمل، وأهم الأفكار الجديدة والمقترحات والمبادرات المحلية والإقليمية والعالمية الخاصة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والتي تضم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء ومكتب الدبلوماسية العامة.

كما ناقش سموه مجموعة من مشاريع المكتب التنفيذي لسموه، بالإضافة إلى مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة دبي للمستقبل، وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى فريقه بالقول: «الأفكار الناجحة هي ثمرة تعاون فريق متجانس، يتحلى بالإخلاص والمثابرة، وروح العمل الجماعي».