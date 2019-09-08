«القيادات الإعلامية العربية الشابة» يناقش قوة الكلمة

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل «برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة» فعالياته اليوم في أبوظبي بمشاركة نخبة من خبراء الإعلام والمؤسسات والأكاديميات الإعلامية الكبرى.

وتفتتح فعاليات اليوم الأول بجلسات خاصة يتحدث فيها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، عن دور الشباب ومسؤوليتهم تجاه مهنة الإعلام، ومريم المهيري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي والرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية- أبوظبي وtwofour54، وتتحدث عن قوة الكلمة والمحتوى وتأثيرهما.

وانطلق البرنامج بنسخته الثالثة بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي بهدف خلق جيل واعد من الشباب الإعلاميين العرب. ويتيح البرنامج للشباب المشاركين فرصاً مميزة للاطلاع على أفضل الممارسات الإعلامية وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في المجال الإعلامي، فضلاً عن زيارة عدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى بهدف تشكيل رؤية واضحة عن مستقبل القطاع الإعلامي من روّاد القطاع الحاليين، والتعرف على آليات العمل الإعلامي بشكل مباشر.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي: «تكلل الأسبوع الأول من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بالنجاح وشهد تفاعلاً كبيراً بين المشاركين الذين تنافسوا عبر إظهار قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية، إذ رأيت شباباً يحملون آمالاً لمستقبل مزدهر مليء بالفرص. فخورة بالشباب العربي الذي نقل صورة حضارية لمجتمعاتنا العربية العريقة، وحرصهم على التعلم والتطور والتفاعل، وهو ما يبرز نضجهم الفكري النابع من إيمانهم برسالة الإعلام السامية والتي من شأنها أن تغير الواقع العربي للأفضل».

وقال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: «انطلقت الدورة الثالثة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بدورات مهنية مكثفة مع شركائنا في مختلف المؤسسات الإعلامية الإقليمية والعالمية، ولقاءات جمعت الشباب بالقيادات في هذا القطاع، حيث ركزت على رصد نقاط القوة والمواهب التي يتميز بها كل مشارك من أجل صقلها وتوجيهها نحو الجانب العملي والإبداعي، والتي بدؤوا برصد نتائجها منذ اليوم الأول».

وشهدت نسخة البرنامج في دبي زيارة ميدانية قام بها المشاركون إلى مدينة دبي للإعلام، حيث استقبلهم ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، وحدثهم عن تاريخ الإعلام والمحطات الزمنية التي شهدت على تطور هذا القطاع، واستمرت فعاليات اليوم الأخير من البرنامج في مدينة دبي للإعلام بحضور المشاركين ورشتي عمل تعرفوا خلالهما على أهم أساليب الإعلان الإبداعي والتسويق.

وتضمنت فعاليات اليوم الخامس، عدداً من ورش العمل والجلسات الحوارية، حيث قدمت أولى الجلسات سامية عايش، منسقة التدريب في مبادرة محرك البحث العالمي «أخبار غوغل»، اطلع من خلالها المشاركون على أفضل سبل البحث على محرك «غوغل» وأفضل الممارسات للحصول على النتائج المرجوة من البحث.

وتوجه الإعلامي مصطفى الأغا من قناة «إم بي سي»، بسؤال للمشاركين عن الأسباب التي دفعت بهم لدراسة مهنة الإعلام واحترافها، حيث تفاوتت الأجوبة وتعددت الأسباب، وأعرب بعضهم عن رغبتهم بأن يكون لديهم تأثير أكبر في المجال الإعلامي.

واستعرض زاهي القسيس، مدير موقع «لينكد إن» لمنطقة الخليج، أفضل السبل لتطوير الملف الشخصي للإعلاميين على موقع لينكد إن، وكيفية الاستفادة القصوى من الأدوات التي يتيحها الموقع. كما ناقش الشباب المشاركون مع الإعلامي علي جابر عميد كلية الإعلام في الجامعة الأميركية في دبي مختلف تحديات صناعة الإعلام في الدول العربية خلال الوقت الراهن.

وشهد الأسبوع الأول في الدورة الثالثة من برنامج «القيادات الإعلامية الشابة» في دبي عدداً من ورش العمل، حيث تم تنظيم ورشتي عمل لفريق من شبكتي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستغرام» مع الشباب المشاركين.وتضمنت فعاليات اليوم الثالث العديد من المحاضرات والدورات التدريبية التي نظمها خبراء في التدريب الإعلامي من مؤسسة تومسون رويترز، سلطت الضوء على «استخدام الوسائط المتعددة في الإعلام» اطلع خلالها المشاركون على أشكال التوظيف الأمثل لتقنيات الوسائط المتعددة في الكتابة، وإنتاج المواد الصحفية باستخدام الفيديو.

وشهدت فعاليات رابع أيام برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة زيارة ميدانية قام بها المشاركون إلى مقر وكالة «بلومبيرغ» العالمية، حيث تعرفوا خلالها على كافة الإجراءات والخطوات التي تتبعها الوكالة لإنتاج التقارير الصحفية. وتحظى النسخة الثالثة هذا العام بحضور إعلاميين شباب من كل من عُمان، والمغرب، والعراق، والأردن، والسعودية، وتونس، وسوريا، وجزر القمر، والكويت، والجزائر، والسودان، واليمن، والبحرين، وموريتانيا، ومصر، وفلسطين، ولبنان، والإمارات، وليبيا.