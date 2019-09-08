200 طالب يتخرجون من «المبرمج الإماراتي»

عجمان (وام) شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بعجمان، أمس، تخريج الدفعة الخامسة من منتسبي برنامج المبرمج الإماراتي والبالغ عددهم 200 طالب وطالبة بالتعاون مع صندوق الوطن.

حضر الحفل، الذي أقيم في مسرح المركز الثقافي وتنمية المجتمع بعجمان، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وأحمد الرئيسي المشرف العام على البرنامج بإمارة عجمان، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية في الإمارة وأعيان المنطقة وأولياء أمور الطلاب.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بدور صندوق الوطن ومبادرة المبرمج الإماراتي التي تساهم في تنمية الموارد البشرية من أجل إعداد جيل يواكب التطور، ويعزز مسيرة الدولة في تحقيق الازدهار في كافة المجالات. من جانبه، قال معالي الفريق ضاحي خلفان «إن دولتنا الرائدة وحكومتنا الرشيدة تسعى لدعم الموارد البشرية وتؤمن بطاقاتهم اللامحدودة»، شاكراً دعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي ومشاركته الدائمة لتشجيع وتحفيز أبنائنا الطلبة للتعلم من أجل إنشاء جيل واع ومدرك يساهم في بناء الوطن.

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