«إقامة دبي» تبحث التجارب الناجحة مع وفد مصري

دبي (وام) بحثت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مع وفد دولي من جمهورية مصر العربية، خلال زيارتهم ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي تنظمه وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، سبل التعاون الذي يستهدف تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال اللواء محمد المري مدير عام إقامة دبي -خلال لقائه بالوفد- بحضور العقيد دكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والعقيد عبدالصمد حسين نائب مساعد المدير لشؤون الجودة والتميز: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دائماً إلى تعزيز أواصر التعاون وتفعيل شراكاتها مع مختلف دول العالم، مضيفاً أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي يأتي بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الحكومي يعتبر محركاً أساسياً في تنمية الدول وازدهارها في المجالات كافة.

وأكد المري أن الزيارات المتبادلة تسهم بشكل كبير في تطوير العمل الحكومي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

واستمع الوفد خلال الزيارة من الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين إلى شرح عن استراتيجية إقامة دبي وأبرز إنجازاتها، كما تعرف على العضويات العالمية وأفضل الممارسات التي تتبعها إقامة دبي بهدف تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

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