الامارات | الإمارات وأوزبكستان تطلقان دبلوم الابتكار الحكومي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وأوزبكستان تطلقان دبلوم الابتكار الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان عن إطلاق أول دبلوم للابتكار الحكومي، واستحداث منصب الرئيس التنفيذي للابتكار الأول من نوعه في أوزبكستان، خلال ورش عمل الابتكار التي قدمها فريق عمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، في العاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى جمهورية أوزبكستان، ضمن الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي بين البلدين، وبالتزامن مع إطلاق استراتيجية أوزبكستان للابتكار.

ويتضمن دبلوم الابتكار الحكومي، الذي تم الإعلان عنه، مساقات تدريبية نظرية وعملية، تغطي مفاهيم الابتكار في التفكير والتصميم والتطبيق، وتقييم التحديات، وإبداع الحلول، وتطوير ممارسات نوعية ترتقي بكفاءة الخدمات، وتحسّن رحلة المتعامل وصولاً إلى تضمين الابتكار في مختلف العمليات الحكومية.

وشاركت مساعدة المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، هدى الهاشمي، في ورشة عمل استعرضت خلالها تجربة دولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، بحضور نائب رئيس الوزراء الأوزبكي، عزيز عبدالحكيموف، ونحو 200 من المسؤولين والموظفين في حكومة جمهورية أوزبكستان.

وأكدت الهاشمي أهمية مشاركة تجربة العمل الحكومي الإماراتية، من خلال تدريب الموظفين في أوزبكستان على تبني مفاهيم الابتكار في وضع الحلول للتحديات التي تواجه القطاعات الحيوية، وتطوير أدوات خاصة للابتكار وتوظيف التكنولوجيا والابتكارات في العمل الحكومي.

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وقالت إن الورش تهدف إلى نقل الممارسات الحكومية الملهمة في حكومة دولة الإمارات، التي تمكنت من تعزيز تجربتها عبر تطوير دبلوم للابتكار الحكومي وحاضنات ومختبرات ومشروعات حكومية ابتكارية، ما يسهم في تطوير نهج خاص للابتكار في أوزبكستان.

وتزامنت ورش عمل الابتكار مع إعلان الحكومة الأوزبكية استراتيجية أوزبكستان للابتكار، التي تشكل الإطار العام لترسيخ ثقافة الابتكار في مختلف قطاعات العمل الحكومي.

وشهدت العاصمة الأوزبكية عقد سلسلة ورش عمل تخصصية، قدمها خبراء في العمل الحكومي من دولة الإمارات، بحضور أكثر من 220 موظفاً و80 رئيساً تنفيذياً للابتكار من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية في جمهورية أوزبكستان.

وركزت الورش على التعريف بدور الرؤساء التنفيذيين للابتكار الحكومي، الذي يغطي عدداً من المهام، التي تتضمن العمل على تشجيع الابتكار في المؤسسات الحكومية.

واستعرض فريق العمل الإماراتي ملامح رؤية حكومة دولة الإمارات في مجال الابتكار، ومحاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، وأطلع المشاركين على مهام مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ودوره في بناء قدرات الموظفين وتعميم ثقافة الابتكار الحكومي، فيما ركزت ورشة عمل أخرى على آليات تطوير أدوات الابتكار الخاصة بالحكومة الأوزبكية.