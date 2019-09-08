الامارات | حلقات توعية لسائقي الحافلات المدرسية

شكرا لقرائتكم خبر عن حلقات توعية لسائقي الحافلات المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي سائقي الحافلات المدرسية إلى الالتزام بقانون السير والمرور والسرعات المحددة، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة بالحافلات المدرسية، ضمن حلقات توعوية استباقية لسائقي الحافلات المدرسية، في كل من أبوظبي والعين والظفرة.

وتأتي حلقات التوعية في إطار حملتي «درب السلامة»، والعودة إلى المدارس، وضمن جهودها لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية، مؤكدة اهتمامها المتواصل بأمن وسلامة الطلاب.

وأوضح مدير إدارة مرور أبوظبي، العقيد سيف الزعابي، أن الحلقات الاستباقية تركز على اشتراطات النقل الآمن للطلاب، وحث السائقين على الالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافة أمان بين المركبات. وقدمت حلقات التوعية بالشرح التوضيحي حول آلية استخدام ذراع «قف» الجانبية عند صعود ونزول الطلاب من الحافلة، وحالات الوقوف للمركبات عند تشغيل إشارة قف في الحافلات المدرسية.