الامارات | «موارد دبي» تجري 1298 تقييماً لــ20 دائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «موارد دبي» تجري 1298 تقييماً لــ20 دائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى مركز تقييم الكفاءات في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نحو 1298 تقييماً خلال عام 2018 وحتى نهاية شهر يوليو 2019، وذلك لـ20 دائرة من الدوائر، منها 278 تقييماً خلال عام 2018، فيما بلغ عدد التقييمات خلال العام الجاري 1020، وذلك حتى نهاية شهر يوليو 2019.

وتُعد مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من أكثر المؤسسات الحكومية التي أجرت التقييم لموظفيها بواقع 924 تقييماً خلال الفترة نفسها تلتها بلدية دبي بواقع 91 تقييماً، ودائرة مالية دبي بواقع 69 تقييماً، ومن ثم دائرة السياحة بدبي بواقع 63 تقييماً.

وأكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن مركز تقييم الكفاءات في الدائرة يتميز بدقة النتائج التي يقدمها من خلال اتباع معايير تستند إلى بيانات التحليل الوظيفي، على أيدي مقيمين ومدرّبين أكفاء، يستخدمون مجموعة من الأدوات المعتمدة لضمان صحة النتائج.

وقال: «إن عمل مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يتمحور حول تقييم وقياس وتطوير الكفاءات الشخصية والمهنية، وتحديد نقاط القوة والضعف للكوادر، من خلال تصميم وتنفيذ مجموعة متكاملة من الاختبارات الدولية، بإشراف نخبة من الاستشاريين الذين يتولون مسؤولية تقييم كفاءة المتدربين وفق الكفاءات السلوكية والأداء الوظيفي».

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وأجرى مركز تقييم الكفاءات خلال مشاركة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في منصة حكومة دبي في معرض الإمارات للوظائف في دورتيه لعامي 2018 و2019 التقييم اللازم لنحو 42 موظفاً في 12 دائرة حكومية، منها 19 تقييماً خلال دورة المعرض لعام 2018 و23 تقييماً خلال دورة العام الجاري 2019، وذلك تحت إشراف فريق عمل مؤهل ومعتمد يقيّم الكفاءات السلوكية حسب متطلبات شواغر الدوائر المشاركة في منصة حكومة دبي الموحدة.

كما وقعّ المركز اتفاقات مع 5 دوائر حكومية هي: دائرة السياحة بدبي، ودائرة المالية، وجهاز الرقابة المالية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ودائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، بهدف بناء شراكات بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهذه الدوائر والمؤسسات في مجال تقييم الكفاءات، وتخطيط عمليات التعاقب الوظيفي والتطوير القيادي.

ويسعى مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتحقيق العديد من الأهداف مثل: تقييم مدى ملاءمة المشارك للوظيفة، وتجهيز الأفراد لمناصب مستقبلية، وتقييم مدى ملاءمة المشارك للترقية، والتدقيق على المهارات والكفاءات السلوكية، وتقييمها، وتطوير القيادات والمهارات القيادية.

• المركز وقّع اتفاقات مع 5 دوائر حكومية لبناء شراكات في مجال تقييم الكفاءات.