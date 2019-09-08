الامارات | بلدية أبوظبي: شهادات إشغال المباني إلزامية بداية العام المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي: شهادات إشغال المباني إلزامية بداية العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية مدينة أبوظبي، بأنها بدأت فعلياً المرحلة الأولى التجريبية من تطبيق منظومة إصدار شهادة الإشغال للمباني التجارية في مدينة أبوظبي، وذلك بهدف المحافظة على جودة الحياة واستدامة المباني، والتي لها أثر إيجابي في رفع كفاءة المباني، وضمان صيانتها الدورية بشكل منتظم، واستدامتها ومتابعتها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً أقسام الصيانة في مراكز البلديات الفرعية وإدارة الدفاع المدني، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق الشهادة على مراحل لتشمل جميع أنواع المباني المتبقية في إمارة أبوظبي.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن المهندس خلفان سلطان النعيمي، أن شهادة الإشغال ستصبح إلزامية مع بداية العام المقبل، وكذلك إجراء الصيانة الدورية للمباني التجارية ملزم لجميع الملاك ويُعد مقدمة وشرطاً لإصدار الشهادة.

وأضاف أن البلدية كانت قد مهدت لهذا الأمر منذ العام الماضي، ودعت ملاك العقارات إلى أهمية الشروع في تنفيذ مشروعات «الصيانة الوقائية» لجميع المباني والعقارات، وبالشكل الذي يتطابق مع كود البناء المعمول به في إمارة أبوظبي، وتوفير معايير الأمن والسلامة كافة في هذه المباني، وكذلك التسجيل في نظام الصيانة الوقائية لدى البلدية.

وبيّن النعيمي أن نظام الصيانة الوقائية هو النظام المعتمد من قبل البلدية للرقابة على مدى التزام مدير العقار بأعمال الصيانة المخطط لها، التي تتم بصورة دورية لجميع عناصر العقار الداخلية والخارجية، ويتم تنفيذها حسب جداول وبرامج صيانة زمنية محددة.

وأوضح النعيمي، أن إجراء مشروعات الصيانة الوقائية سيترتب على عدم التقيد به إجراءات تتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لهذا الأمر، وضمن هذا الإطار منحت البلدية لجميع الملاك مهلة امتدت منذ العام الماضي وتنتهي فعلياً بداية العام المقبل.

ونوه المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بأنه يتوجب على جميع ملاك العقارات التقدم بطلبات لاستصدار شهادة إشغال للوحدات العقارية من البلدية، موضحاً أن عدم إجراء الصيانة الوقائية سيكون عائقاً على طريق الاستفادة من الخدمات المختلفة، خصوصاً في ما يتعلق بالتصاريح والشهادات الخاصة بإشغال الوحدات السكنية وتسجيل العقود الإيجارية وغيرها.

ونوه النعيمي بأن البلدية أعدت دليلاً إرشادياً لنظام الصيانة الوقائية للعقارات بغرض تفعيل إصدار وتجديد شهادة الإشغال للعقارات، ولضمان التزام الملاك بتطبيق أعمال الصيانة في عقاراتهم، مشيراً إلى أن النظام سوف يطبق على كل العقارات التجارية والصناعية والمرافق الحكومية.

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وحول أهمية شهادة الإشغال التي تصدرها البلدية، والتي سوف ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإجراء الصيانة الوقائية للعقار، أكد أنها تصدر من إدارة تراخيص البناء للسماح بإشغال العقار بعد الكشف عليه والتحقق من صلاحيته للإشغال ومطابقته لشروط الصيانة المعتمدة في البلدية، حيث تجدد الشهادة كل خمس سنوات ويتطلب الحصول عليها التسجيل في نظام الصيانة الوقائية.

وقال: «البلدية تقوم بمنح شهادة إشغال مؤقتة تصدر للعقار في حال استيفاء المستندات المقدمة عند التسجيل في نظام الصيانة الوقائية لمتطلبات النظام، وتسمح الشهادة بإنجاز المعاملات داخل البلدية أو لدى دوائر الخدمات الأخرى إلى حين استكمال إجراءات إصدار شهادة الإشغال الدائمة».

وبشأن مسؤوليات تطبيق برنامج الصيانة الوقائية، أوضح أن تطبيق أعمال الصيانة الوقائية مسؤولية مشتركة بين المالك ومدير العقار والمقاول، ولكل منهم مسؤوليات محددة حسب القوانين واللوائح المعتمدة في الإمارة.

وبيّن المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن آلية التقديم للحصول على شهادة الإشغال، إذ يتم التقديم على الطلبات في النظام الإلكتروني الموحد لتراخيص البناء Meps، وذلك من خلال تكليف مقاول/‏‏‏استشاري هندسي من قبل المالك، ويقوم بتحميل المستندات المطلوبة على النظام لتتم مراجعتها من قبل القسم المعني بمراجعة هذه المستندات والكشف الموقعي للمبنى ورفع التقارير اللازمة، ومن ثم الاعتماد النهائي وإصدار الشهادة.

ورشة عن «سير العمل لآلية التقديم على شهادة الإشغال»

نظم قطاع تخطيط المدن من خلال إدارة تراخيص البناء ورشة عمل متخصصة، تحت عنوان «سير العمل لآلية التقديم على شهادة الإشغال»، حضرها عدد من المختصين في البلدية أصحاب العلاقة بإصدار الشهادة، حيث تناول كل من المهندسين علي ناصر من إدارة تراخيص البناء، وياسمين عودة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات خطوات وآلية إصدار الشهادة.

واشتملت الورشة على العديد من المحاور منها طبيعة شهادة الإشغال ومدتها وصلاحيتها وطريقة الحصول عليها والمعايير التي يتوجب توافرها للحصول على الشهادة، وأثر هذه الشهادة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى السكن، وطريقة التقديم على الشهادة لمبنى قائم، والموافقات على الشهادة، والتقديم على شهادة إشغال مؤقتة لمبنى قائم، وشهادة إشغال مؤقتة لجزء أو أجزاء من مبنى، وغيرها من المحاور التي تناولت بالتفصيل أفضل السبل للحصول على شهادة الإشغال بجميع أنواعها.