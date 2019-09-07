"الأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

ناشد "المركز الوطني للأرصاد" مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية والوسطى، وذلك من الساعة الثانية إلى الساعة الثامنة من صباح غد. اقرأ أيضاً... "الأرصاد": فرص لتشكل الضباب

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