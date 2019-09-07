ميرنا كساب معيدة في جامعة عجمان (دبلوم الجمال الصحي و العناية بالبشرة)

ميرنا كساب استشارية تجميل وصاحبة مركز ميرنا كساب بيوتي الصحي للعناية بالبشرة ونحت الجسم في فندق هيلتون الشارقة 2017/2019)

إجازة في الأدب الفرنسي من جامعة دمشق – 2002

دبلوم في التجميل والعناية بالبشرة من أكاديمية المأمون الدولية في دمشق بتقدير ممتاز – 2006/2007 حائزة على جائزة الأنامل الذهبية في التجميل ومعالجة البشرة من الاتحاد العالمي للتجميل – 2007

حائزة على شهادة انفا من الاتحاد العالمي للتجميل – 2007

صاحبة مركز ماري رين للتجميل الكائن في باب توما في دمشق2007/2017

عملت كاستشارية تجميل لمجلة ولادة اللبنانية لصاحبها الأستاذ نبيل زيدان – 2007\2008

عملت كمدرب للتجميل والعناية بالبشرة لطلاب المركز السوري الأوروبي للتجميل – 2010\2013 عملت كاستشارية للتجميل ومسؤولة التدريب لموظفي مركز نادين سالومبيه في دمشق – 2011/2013

عملت سفيرة ووجه إعلامي ومديرة التدريب لبراند هورميتا السويسرية في دبي – 2015/2017

افتتحت مركزها الصحي للتجميل والعناية بالبشرة ونحت الجسم (مركز ميرنا كساب بيوتي) في فندق هيلتون الشارقة – 2017

حصلت على شهادة الماستر كمدرب دولي معتمد للعناية بالبشرة في دبي من الاتحاد العالمي للتجميل – 2018

معيدة في جامعة عجمان (دبلوم الجمال الصحي والعناية بالبشرة ) بالتعاون مع مركز التعليم المستمر2019

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