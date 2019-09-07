"دبي للسياحة" تعلن عن أسماء الشركات العشر المتأهلة للمنافسة في "فيوتشريزم 2019"

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" عن الشركات العشر المتأهلة لمسابقة برنامج فيوتشريزم 2019Futurism ، الذي يقام بالتعاون مع أكسنتشر “Accenture”، الشركة المتخصّصة في تقديم الخدمات الاستشارية المهنية والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز ((ACN. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الابتكار في التكنولوجيا من أجل توفير تجارب سياحية فريدة من نوعها، وكذلك ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للشركات الناشئة.

وتمنح نسخة العام 2019 من البرنامج روّاد الأعمال فرصة عرض ما لديهم من حلول تقنية مبتكرة تساعد على تنفيذ العديد من الأفكار الخاصة ببرنامج "فيوتشريزم"، والرامية إلى توفير التجارب المخصّصة، وتسهيل التجارب، وتعزيز الكفاءة الرقمية للعمليات، وتسويق الخيار الأول للوجهة، والسفر الواعي، بالإضافة إلى التجربة المدمجة.

وشهدت الدورة الثالثة من البرنامج إقبالاً لافتاً، حيث تقدّمت 155 شركة ناشئة من حول العالم بطلب مشاركة قبل انتهاء المهلة في 5 أغسطس الماضي. واختارت لجنة تحكيم متخصصة ضمّت ممثّلين عن شركاء البرنامج الشركات العشر الأكثر ابتكاراً للمشاركة في الجولة النهائية. وأسماء الشركات الناشئة العشر المتأهلة هي: ستايهوبر، آدز-فلايت، ستايولوجي،فيوتشر نيتوورك، أيردياني مابس، أيرلانز تيكنولوجي، أومنيفلو أس.أيه، تشاتديسك، سيريبري أيه آي، و إكسندر كاردنيان.

وتخضع الشركات العشر المتأهلة حالياً لبرنامج مكثّف مدته 6 أسابيع يتضمّن دروس وجلسات تدريبية وإرشادية، بالإضافة إلى فرصة التواصل مع شركاء أساسيين في القطاع. وسوف تتمكّن الشركات الناشئة التي تمّ اختيارها خلال هذه المرحلة من الحصول على إرشادات من "دبي للسياحة" وشركائها حول كيفية تقديم مشروع رائد وكذلك الطرق التي يمكن من خلالها استخدام حلولها المبتكرة في قطاع السفر والسياحة في دبي. وستقوم الشركات المتنافسة بعرض ما لديها من أفكار ومفاهيم مبتكرة أمام رجال الأعمال والمستثمرين في جناح دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي"دبي للسياحة" ضمن "جيتكس فيوتشر ستارز"، أكبر فعالية للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، وذلك ضمن إطار "أسبوع جيتكس للتقنية" الذي يقام في شهر أكتوبر.

وستحصل الشركة الفائزة بالمركز الأول ووصيفتها على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم، بالإضافة إلى مزايا أخرى تتضمن إصدار تراخيص وتأشيرات عمل في دبي، وأيضاً مساحات مكتبية، إلى جانب فرص تمويل استثماري.

وفي تعليق له على اختيار الشركات العشر المتأهلة، قال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير السياحي والإستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: "يعتبر الإقبال الكبير على المشاركة في برنامج "فيوتشريزم" دليلاً واضحاً على جاذبية دبي كمركز عالمي وإقليمي للتكنولوجيا، وكذلك على جهودنا المتواصلة من أجل توجيه قطاع السياحة نحو العالم الرقمي تماشياً مع مبادرة دبي (10x) التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتتفوّق الإمارة على سائر مدن العالم الأخرى بعشر سنوات. ونحن سعداء بالاهتمام الكبير الذي أبدته الشركات الناشئة من حول العالم بالمشاركة في هذا البرنامج، وهو ما يدل على السمعة الطيبة التي تتمتع بها دبي كمركز مهم وحيوي لروّاد الأعمال، بالإضافة إلى التزامها بإلهام قادة التكنولوجيا وتشجيعهم على الإبداع والتفكير بأسلوب مبتكر يرتقي بالأعمال التجارية التقليدية إلى مستويات جديدة. كما نتطلّع إلى العمل عن كثب مع المتأهلين وتعريفهم بروّاد القطاع حتى يتمكّنوا من تحقيق طموحاتهم ومشاريعهم، وبالتالي المساهمة في توفير تجارب سياحية مميّزة للزوّار من حول العالم".

وتابع لوتاه قائلاً: "نودّ في الدورة الثالثة من برنامج "فيوتشريزم" ونحن نبلغ مرحلة حاسمة الإعراب عن شكرنا لشركائنا من مختلف القطاعات على دعمهم الشامل، وذلك في الوقت الذي نواصل تعاوننا معاً من أجل توفير منصّة للشركات التكنولوجية الناشئة تساعدها على النجاح، وإضافة قيمة استثنائية على تجربة السفر في دبي".

وبالإضافة إلى أكسنتشر، يحظى برنامج "فيوتشريزم 2019" بدعم مجموعة من الشركاء والمستثمرين من قطاعات مختلفة تشمل السفر والضيافة والطيران والنقل والقطاع المالي وكذلك القانوني، ومن بينهم مجموعة "سيرا"، وأتلانتس النخلة، ومجموعة إعمار للضيافة، ومجموعة طيران الإمارات، وفنادق أكور. هذا بالإضافة إلى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشركة شروق للاستثمارات، وومضة، وشركة "ميدل إيست فينتشر بارتنرز"، ومايكروسوفت، وألتريكس، وأمازون، ودنتونز، وكريم.

وبدوره قال نوربيرتو سيبين، مدير تشغيل المنتجات في أكسنتشر بالشرق الأوسط وتركيا: "إنّ الشراكة التي تجمعنا مع "دبي للسياحة" في إطار برنامج"فيوتشريزم" تعدّ بالنسبة إلينا أولوية أساسية تثبت التزامنا برعاية المواهب الإبداعية، والاستفادة من أفكارها المبتكرة التي تعود بالنفع على النمو الاقتصادي والاجتماعي. ونحن في "أكسنتشر" ملتزمون بتبني طموحات قطاع السفر والسياحة في المنطقة، وهذا التعاون مع دبي للسياحة مثال على التزامنا باجتذاب أكثر الشركات الناشئة إبداعًا في مجال التقنيات المبتكرة على مستوى العالم. فنحن نفتخر بما نقوم به من دور محوري عبر تقديم خبراتنا لبناء وتشغيل برامج مماثلة في جميع أنحاء العالم من أجل دعم جهود "دبي للسياحة" الرامية إلى إنشاء منظمومة شاملة تتمتع بالشهرة العالمية وقادرة على تبني أفكار وطموحات الشركات الناشئة في قطاع السياحة والسفر."

ومن جهته، قال عبد الرحمن بن مطرب، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة "سيرا": "نشعر بحماسة كبيرة تجاه الشراكة التي تجمعنا مع "دبي السياحة" في إطار برنامج "فيوتشريزم" الذي يهدف إلى تقديم أفضل الحلول التقنية المبتكرة في قطاع السياحة والسفر بدبي. ونتطلع إلى العمل مع الشركات العشر التي تم اختيارها للمنافسة، وذلك ضمن سعينا للمساهمة في إنشاء منظومة شاملة على أساس من التعاون البنّاء وتقديم تجارب سياحية ثرية انطلاقًا من العالم الرقمي. وفي ظلّ الطلب المتنامي على تجارب السياحة والسفر المبتكرة، تعدّ هذه الشراكات الرقمية التنموية ضرورية لتلبية احتياجات المسافرين مستقبلًا. كما يعتبر قطاع السياحة والسفر في طليعة القطاعات التي تتبنى الحلول الرقمية المبتكرة وهو لا يزال يشهد تحولات سريعة في هذا المجال وبمعدلات ملحوظة على مستوى العالم. ونفخر في مجموعة "سيرا" بكوننا سباقين في تبنّي توجّه التحول الرقمي الذي كانت له انعكاساته الإيجابية على قيمة وكفاءة ما نقدم من خدمات لعملائنا".

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ومن ناحيته قال آليكس آليكسندر، الرئيس التنفيذي للتقنيات لدى مجموعة الإمارات: "إذا أردنا اختيار عاصمة لأكثر الشركات الناشئة ابتكاراً في مجال التقنيات، لابدّ لهذه المدينة أن تكون دبي. فما حققته وما تهدف إلى تحقيقه مستقبلاً لا يصدّق، وهذا ليس فقط بسبب حجم طموحها أو نطاق استثماراتها الضخمة، ولكن أيضاً بسبب التزامها الراسخ وقيادتها لهذا التوجه بخطى واثقة. وبصفتنا إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في دبي، نلتزم في مجموعة الإمارات بتنفيذ الرؤية المستقبلية لدبي. فهذه الابتكارات التي نسعى اليوم إلى تطبيقها في مجال السفر والسياحة سيكون لها مردودها الإيجابي مستقبلاً. وهذا هو السبب الرئيس وراء اهتمامنا ببرنامج "فيوتشريزم" ومساعينا الهادفة إلى المساهمة بفاعلية في إنشاء نظام شامل للابتكار. ونتطلع إلى الترحيب بالمشاركين العشرة النهائيين في دبي وفتح فصل جديد في عالم القدرات والإمكانيات اللامتناهية".

وإلى ذلك قال كريس نيومان، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة إعمار للضيافة: "يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع الدورة الثالثة من برنامج "فيوتشريزم" ودعم "دبي للسياحة" في سعيها لتعزيز مكانة الإمارة كمدينة رائدة وعالمية للابتكار في مجال السياحة والضيافة. ولقد نجحت مجموعة إعمار للضيافة في ترسيخ سمعتها كشركة رائدة ومؤثرة في مجال الضيافة على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن مدركون أنّ صناعة السفر أصبحت تتجه اليوم بقوة نحو العالم الرقمي، كما أنّ المسافرين يطوّرون متطلّباتهم الرقمية أكثر من ذي قبل. ولذلك، نفتخر بالمشاركة في هذا البرنامج الذي يدعم تطوير حلول تقنية جديدة تستهدف الجيل الجديد من المسافرين، ويرعى المواهب الابتكارية الطموحة ويدفعها إلى الأمام".

ومن جهته، قال أنطوني لينسدايل، نائب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في أتلانتس النخلة: "يسرّ فندق أتلانتس النخلة التعاون مجدداً مع برنامج "فيوتشريزم". فهذه الفرصة تتيح لنا التواصل مع شركات ناشئة مبدعة تسعى إلى تحسين طرق تفاعل الضيوف مع التكنولوجيا في قطاعي الضيافة والسياحة. ونتطلّع بالأخصّ إلى معرفة كيف يمكن لهذه الشركات أن تساعدنا على التغلّب على الصعوبات التي قد يواجهها ضيوفنا لدى وصولهم وخلال إقامتهم في الفندق. وسنركّز بالتحديد على تبسيط إجراءات تسجيل الضيوف، وكذلك تعزيز القدرات الرقمية لدى فريق عمليات الفندق فيما يتعلّق بتلبية احتياجات الضيوف".

ومن ناحيته قال يجيت سيزجين، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لدى فنادق أكور الشرق الأوسط وأفريقيا: "باعتبارنا أكبر مشغل للفنادق في منطقة الشرق الأوسط، يهمّنا في فنادق أكور دفع قطاع السياحة إلى الأمام. وكوننا من أبرز المناصرين للابتكار، نؤمن بضرورة تبنّي نهج منفتح لكل شيء، بدءاً من التقنيات والممارسات والأجيال الجديدة إلى المهن والمؤسسات والشركات الناشئة وغيرها. ولذا، فإن دعمنا برنامج "فيوتشريزم" الذي يمنح الحلول التقنية المبتكرة فرصة التألق يعد أمراً طبيعياً، بالإضافة إلى ما يقدمه لنا من فرصة للعمل عن قرب مع "دبي للسياحة" وشركائها من أجل تطوير حلول مبتكرة يستفيد منها ضيوفنا وموظفونا والمستثمرون وقطاع السفر والسياحة بشكل عام".

ومن جهته، قال فلور بليكر، الرئيس التنفيذي للمعلومات لدى فنادق أكور الشرق الأوسط وأفريقيا، ورئيس الجيل التالي لتقنيات الضيافة: "تعدّ أكور شركة رائدة في مجال الابتكار يدفعها طموحها الكبير لصياغة شكل مستقبل قطاع الضيافة. فنحن نرى أنّ الشركات الناشئة في مجال التقنيات والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة عنصر مهم في إنشاء عالم المستقبل الذي نطمح له. كما أننا سعداء بالعمل مع هذه الشركات للارتقاء بالقيمة التي نقدمها لضيوفنا ومؤسستنا وشركائنا. ولذلك نحن متحمسون للعمل ضمن هذه الشراكة مع "دبي للسياحة" و"أكسنتشر"، وبرنامج "فيوتشريزم" الذي سيعزز النظام الشامل لقطاع السياحة في دبي، وبالتالي مكانتها كمركز إقليمي حيوي للتقنيات والسياحة. وبالنيابة عن أكور، أتمنى النجاح للمشاركين العشرة الذين سيخوضون مرحلة التصفيات، ونتطلع إلى اكتشاف الأفكار التي تمتلك القدرة على إحداث تغيير جوهري في القطاع".