قرقاش: استجابة الإمارات لدعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم السبت، أن استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدّت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة.

وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي "تويتر": "تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدّت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة، التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم".

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