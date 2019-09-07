الإعلامي الشاب مصطفي المنشاوي ضيف شرف صالون المحور

كتبت : ايمان محمود

القاهرة



يستضيف الإقتصادي و المفكر الكبير الدكتور حسن راتب الإعلامي الشاب مصطفي المنشاوي ضيف شرف برنامج صالون المحور في أمسية ثقافية وفنية خاصة حول موضوع " الشباب يصنعون التاريخ " ، بحضور كوكبة من شباب مصر الملهم و المبدع .

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حضر الصالون بعض النماذج الشابة التي كرمها الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب في نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، و أبطال دورة ألعاب الأولمبياد الإفريقية ، و أوائل الثانوية العامة ، و نماذج مبدعة من جامعة سيناء .

و عبر الدكتور حسن راتب عن سعادته بتقديم صالون لأول مره يكون ضيوف الشرف فيه شباب مصر الواعد ، لأنهم صانعوا التاريخ و قادة المستقبل ومبعث الأمل فى الأمة المصرية، مضيفاً أن صناعة البطل تختلف عن صناعة العوام ، ووجه الدعوة لشباب مصر لتغذية عقولهم بالقراءة و الثقافة و الإهتمام بالرياضة و تهذيب النفس .

من جانبه عبر " المنشاوى " عن تشريفه بحضور صالون المحور و أكد أن الشباب هو صانع التغيير و قاطرة المستقبل ، و أن القيادة السياسية حولت الشباب من ناشط سياسي إلي منتج وطني في العديد من المشروعات القومية ، و أن الشباب دائماً في بؤرة إهتمام السيد الرئيس وقمة أولوياته . و أضاف أن مصر لن يرهقها فقط صراع ديني ولا طبقي ولكن قد يرهقها صراع الأجيال و أن الطريق إلي المستقبل يتطلب التواصل بين أهل الخبرة و جيل الشباب .