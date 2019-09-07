أستون مارتن تحتفل بمناسبات مميّزة من تاريخها العريق‬

تحتفل ’أستون مارتن‘ بالذكرى السنوية السبعين لأولى مشاركتها في مضمار ’حلبة جودوود لسباق السيارات‘، والذكرى السنوية الستين لفوزها في بطولة العالم للسيارات الرياضية عام 1959، والذي يمثل واحدة من أروع اللحظات في تاريخ الرياضات الميكانيكية، وذلك باستضافة مهرجان ’جودوود ريفايفال‘.
يحتفي المهرجان بالمناسبتين، ويسلط الضوء على أحدث إبداعات العلامة الهندسية، سيارة ’فالكيري‘، وعلاقتها الراسخة مع دار التصميم الإيطالية ’زاغاتو‘.
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