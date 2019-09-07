ريد هوت تشيلي بيبرز تُحيي حفلاً ضخماً في الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للتحدي 2019

ألهب نجوم فرقة الروك الشهيرة ’ريد هوت تشيلي بيبرز‘ حماس الجمهور في العاصمة أبوظبي، خلال حفلهم الأول في دولة الإمارات والذي شهد بيع جميع تذاكره. وأذهلت الفرقة الأمريكية الجمهور العريض على أرض صالة ’ذا أرينا‘ بجزيرة السعديات، وذلك في إطار الحفلات الموسيقية لـ’أسبوع أبوظبي للتحدي 2019‘.

واستمتع الجمهور الذي ملأ المدرجات عن آخرها بالأداء المميز لنجوم الفرقة، الذين يقدمون مجموعة استثنائية من أغنياتهم الشهيرة التي ساهمت في ترسيخ مكانتها في عالم موسيقى الروك على مدى 36 عاماً.

كما وتفاعل نجوم الفرقة وهم المُغنّي أنتوني كيديس، وعازف جيتار الباص فلي، وعازف الطبول المخضرم تشاد سميث، بالإضافة إلى عازف الجيتار جوش كلينغهوفر- مع الهتافات الحماسية للجمهور في صالة ’ذا أرينا‘ بعد أنّ قدموا أهم أعمالهم الموسيقية ومن بينها أغنيات ’باي ذا واي‘، بالإضافة إلى أغنية ’كاليفورنيكيشن‘ التي تحمل نفس عنوان الألبوم الكلاسيكي الذي أصدرته الفرقة عام 1999، والذي يصادف هذا العام ذكرى مرور 20 سنة على إطلاقه.

تتولى دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي‘ تنظيم ’أسبوع أبوظبي للتحدي‘ الذي سيزخر على مدى أسبوعٍ كامل بمجموعةٍ متنوعة من الحفلات لألمع النجوم والأنشطة الترفيهية وفعاليات الفنون القتالية واللياقة البدنية والعروض الترويجية، ليتوّج يومها الأخير (7 سبتمبر) بالنزال الحماسي المرتقب بين حبيب نورمحمدوف وداستن بوارييه ضمن إطار بطولة UFC 242‘.

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