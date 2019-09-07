التأمل بالصراخ: أحدث حلول مواجهة الطاقة السلبية

بين الراحة والتأمل يأتي الصراخ مُتنَفّساً. ومن هنا ابتكرت غرفة التحطيم "ذا سماش روم" فرصة لتجربة التأمل بالصراخ للمرة الأولى بالمنطقة وذلك في تاريخ 14 من الشهر الجاري، وبسعر 187 درهم إماراتي فقط. ويأتي هذا العرض بالتعاون مع أخصائية المعالجة بالطاقة "بيانكا ديفاناندا" لأجل الوصول إلى طريقة مبتكرة للتخلص من الطاقة السلبية، مثل الخوف والقلق والغضب، بسبب عبء العمل أو الظروف الحياتية.

وتم التخطيط والتحضير لهذه الجلسة العلاجية بطريقة ممتعة وصحية، تسمح للأفراد الشعور بالحيوية والسلام عن طريق تحطيم أجهزة الكترونية خلال تأدية بعض التمارين بالصراخ. وذلك، لمساعدة الجسد كي يطرد كل المشاعر السلبية ولإعطاء الروح مساحة من الهدوء.

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وبدوره يقول إبراهيم أبودياك، المؤسس لشركة "ذا سماش روم"، "وفقاً للإحصائيات، يشعر أكثر من 80% من سكان الإمارات بالقلق والإجهاد، لذلك فإن مثل هذه الجلسات ستساعد المشاركين على الشعور بتوتر أو إرهاق أقل".