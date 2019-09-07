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بالصور| زيارة إلى منطقة المعجبين في بطولة UFC بأبوظبي
تعود بطولة UFC 242 بعد غياب خمس سنوات إلى أبوظبي لتشكل واحدة من أهم الأحداث الرياضية المنتظرة.
وتمثل UFC 242 جزءاً من أجندة الفعاليات الضخمة والمتنامية، وأسبوع التحدي في أبوظبي.
وكانت UFC 242 قد نظمت بطولات تم بثها بشكل مباشر في أبوظبي خلال عامي 2010 و2014. ونجحت بترك بصمة تاريخية، عبر تنظيم أولى بطولاتها في أبوظبي “بطولة المصارعة القصوى يو إف سي 112” بتاريخ 10 أبريل 2010، والتي سجّلت أول ظهور لهذه المباريات خارج الولايات المتحدة.
وبهدف إقامة هذه البطولة، قامت UFC 242 بإنشاء حلبة مفتوحة في جزيرة ياس بالقرب من عالم فيراري أبوظبي.
ونشرت صحيفة ذا ناشيونال مجموعة من الصور تسلط الضوء على منطقة المعجبين في بطولة UFC 242 هذا العام:
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