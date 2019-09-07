كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن عروض مغرية من فندق أتلانتس دبي مع نهاية فصل الصيف

للاحتفال بنهاية أشهر الصيف المدهشة، يدعو فندق أتلانتس النخلة سكان الإمارات وزوارها للاستفادة القصوى من شهر سبتمبر مع بعض العروض والخصومات والأنشطة الرائعة.

وبالنسبة للمقيمين الذين يتطلعون لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة مريحة في أتلانتس النخلة، يقدم الفندق خصماً يصل إلى 35 في المائة للغرف والأجنحة لأولئك الذين يشتركون في عضوية الفندق.

ويحصل الضيوف الذين يحجزون ويقيمون في شهر سبتمبر على إمكانية الوصول المجاني إلى Aquaventure Waterpark و Lost Chambers Aquarium بالإضافة إلى الطعام المجاني للأطفال عند شراء باقة نصف القيمة.

وللمساعدة في قضاء أيام الصيف الحارة، يوفر Atlantis The Palm للمقيمين والسياح إمكانية الوصول إلى أفضل مناطق الجذب السياحي مثل: Aquaventure Waterpark ، Lost Chambers Aquarium، و Ambassador Lagoon و Dolphin Bay، وبخصم يصل إلى 50 في المائة من الأسعار العامة عبر الإنترنت حتى 18 أكتوبر.

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وفي سبتمبر الماضي، أطلقت Dolphin Bay في Atlantis Aquaventure تجربة فريدة من نوعها في أعماق بحيرة Dolphin Bay.

ويُعد Atlantis Dolphin Trek مثاليًا لأي شخص يتراوح عمره بين 8 و 80 عامًا دون أي خبرة سابقة في الغوص أو السباحة، وسنزل الضيوف إلى عمق ثلاثة أمتار، بينما يرتدون خوذة مصممة خصيصًا توفر تيارًا مستمرًا من الهواء، مما يسمح لهم بتجربة التنفس تحت الماء.

ويمكن للضيوف أيضًا الاستمتاع بتجربة Atlantis Dolphin Snorkel الذي تم إطلاقه حديثًا والذي يمنح الضيوف إمكانية السباحة بحرية بين هذه المخلوقات المذهلة ويكتسبون رؤية جديدة لسكان Dolphin Bay، أحد أكثر الموائل تطوراً في العالم.

ويتواجد مختص بالحيوانات البحرية لإعطاء الضيوف فهمًا أعمق لهذا النوع المذهل من خلال جلسات حصرية تقتصر على 15 ضيفًا في كل مرة، بحسب موقع breakingtravelnews.