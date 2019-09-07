الامارات | محمد بن راشد: الفترة المقبلة تحتاج لأفكار استثنائية

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الفترة المقبلة تحتاج لأفكار استثنائية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ان الفترة المقبلة تحتاج لأفكار استثنائية وطاقات ودماء جديدة في العمل الحكومي، جاء ذلك خلال ترأس سموه جلسة عصف ذهني مع فريق عمله اليوم السبت.
وقال سموه على حسابة في "تويتر": "ترأست جلسة عصف ذهني مع فريق عملي ... الفترة المقبلة تحتاج لأفكار استثنائية .. نثق بشبابنا .. ونتطلع لضخ افكار جديدة .. وطاقات جديدة .. ودماء جديدة في عملنا الحكومي"
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