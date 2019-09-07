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الامارات | محمد بن راشد: الفترة المقبلة تحتاج لأفكار استثنائية

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دبي ـ الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي  ان الفترة المقبلة تحتاج لأفكار استثنائية وطاقات ودماء جديدة في العمل الحكومي، جاء ذلك خلال ترأس سموه جلسة عصف ذهني مع فريق عمله اليوم السبت.

وقال سموه على حسابة في  "تويتر": "ترأست  جلسة عصف ذهني مع فريق عملي ... الفترة المقبلة تحتاج لأفكار استثنائية .. نثق بشبابنا .. ونتطلع لضخ افكار جديدة .. وطاقات جديدة .. ودماء جديدة في عملنا الحكومي"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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