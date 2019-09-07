30 ألف أسرة متضررة من فيضانات السودان تستفيد من مساعدات "خليفة الإنسانية"

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بدأ فريق الإغاثة الذي أوفدته المؤسسة إلى السودان الشقيق اجتماعاته المتتالية مع الدكتور محمد فضل الله نائب مفوض العون الإنساني حيث تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على خريطة البدء بتوزيع المساعدات الإغاثية في المناطق المتضررة من الفيضانات في 4 ولايات وهي الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وسنار ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين في الولايات الأربع إلى حوالي 30 ألف أسرة.

وسيقوم فريق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بتوزيع المساعدات الغذائية والإغاثية على متضرري السيول والفيضانات في السودان والإشراف على تنفيذ برنامج الإغاثة للمتأثرين الذي يستهدف آلاف الأسر المتضررة من الأمطار والسيول التي اجتاحت مناطق متفرقة من البلاد بالتعاون مع مفوضية العمل الإنساني.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن المؤسسة وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة قامت منذ اليوم الأول للفيضانات في السودان الشقيق بالتواصل مع سفارة الدولة لدى الخرطوم للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بالمواطنين ومنازلهم ومن ثم قامت بإيفاد وفد إغاثي بصورة عاجلة إلى السودان الشقيق والبدء بشراء المواد الإغاثية من السوق المحلي في السودان اختصاراً للوقت وسرعة وصول المساعدات للمتضررين في وقت قصير.

وأضاف المصدر أن وفد المؤسسة الإغاثي سيقوم بزيارات ميدانية للمناطق المتضررة، موضحاً أنه سيتم توزيع المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإيوائية لمساعدة المتضررين من السيول على مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

وأشارت التقارير الإنسانية إلى أن العشرات من الأشخاص لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت عدة ولايات بالسودان منذ مطلع أغسطس الماضي، حيث شهدت معظم الولايات أمطاراً وسيولاً غزيرة أدّت إلى انهيار منازل، كما قُطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض.

وتسببت السيول في تدمير نحو 26 ألف منزل كما غمرت المياه مساحات زراعية كبيرة في بعض المناطق فضلاً عن تضرر أكثر من 194 ألف شخص.

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