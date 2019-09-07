كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ازدادت الهوة بين رواتب المبتدئين والإداريين في الإمارات؟

شهدت الفجوة في الأجور بين وظائف المبتدئين ومستويات المديرين الكبار ارتفاعاً على مدى السنوات العشر الماضية في الإمارات ودول الخليج الأخرى، لكن غالبية الشركات تواجه تحديات في الحصول على موظفين على مستوى عالٍ بالمهارات المناسبة من العمال المبتدئين، كما يقول المحللون.

ويقول بنيامين فروست، مهندس الحلول في شركة الاستشارات العالمية كورن فيري، إن رواتب كبار المديرين تتماشى مع معايير السوق الدولية ولكن يتم تحديد الأجور للمبتدئين بناءً على تكاليف المعيشة المحلية.

وأضاف “ازدادت الفجوة في الأجور في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على مدار السنوات العشر الماضية. والسبب الأساسي لذلك هو العرض والطلب في سوق العمل. بالنسبة للوظائف ذات المستوى الأدنى، هناك ضغط تصاعدي قليل على الأجور، ويرجع ذلك في الغالب إلى عدم وجود النقص الحاد في العمال لوظائف منخفضة المستوى “.

وتابع فروست “في المستويات العليا، يوجد نقص حاد في الأشخاص الذين لديهم المهارات الضرورية والقيادية ليكونوا ناجحين – مما يعني أن الأجر يرتفع للموظفين في هذه المستويات. وهذا يعني أن هناك زيادة محدودة في الأجور في النهاية، ولكن نمو كبير على مستويات أعلى، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة “.



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ويقول عمر طهبوب، المدير العام في بيت.كوم ، إن غالبية الشركات – 58 في المائة – تواجه تحديات كبيرة في تحديد مصادر الموظفين ذوي المهارات ذات الصلة للمناصب العليا، مع 32 في المائة فقط لوظائف المبتدئين.

وأضاف طهبوب “قد يكون هذا بسبب نوع المهارات المطلوبة عادة لوظائف المستوى الأعلى. وبصرف النظر عن المهارات والخبرات الخاصة بالوظيفة، تعتبر مهارات مثل الذكاء العاطفي والتفكير المنطقي والإبداعي ومهارات تنظيم المشاريع أكثر أهمية من غيرها للشركات”.

وبشكل عام، وفقًا لكورن فيري، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تقع في الوسط مقارنة بالدول الأخرى في جميع أنحاء العالم عندما يتعلق الأمر بفجوة الأجور.

وأشار إلى أن الفجوات النمطية في البلدان الأخرى تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع مرات في أوروبا الغربية والولايات المتحدة؛ وخمس إلى 10 مرات في الأسواق شبه الناشئة مثل المكسيك وجنوب إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي؛ وأكثر من 10 مرات في الأسواق الناشئة مثل الصين أو الهند أو فيتنام، بحسب موقع زاوية.