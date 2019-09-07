إقبال كبير على منافذ بيع المستلزمات المدرسية في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

تواصل منافذ البيع وأسواق رأس الخيمة استقبال المستهلكين من فئة الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم لتوفير متطلبات العودة إلى المدارس، وذلك خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد.

وكشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن أن أعداد التصاريح الخاصة بتقديم التنزيلات والتصاريح المتعلقة بمستلزمات المدارس بلغت خلال الفترة الماضية إلى 127 تصريحاً.

وأشار مستهلكون إلى تنوع الخيارات والأسعار المقدمة عبر منافذ البيع، خاصة وأن عملية استكمال متطلبات بدء العام الدراسي الجديد تشهد إقبالاً لافتاً خلال آخر أسبوع من نهاية الإجازة الصيفية لتمتد لغاية الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي، وذلك لتوفير متطلبات المراحل الدراسية المطلوبة من قبل الهيئة التعليمية.

وقالت المواطنة موزة علي: اتجهت في الأسبوع الأخير من نهاية الإجازة الصيفية إلى شراء مستلزمات العودة للمدارس لأبنائها الطلبة، والمتمثلة في الدفاتر والأقلام والملفات والحقائب وغيرها، والتي من المتوقع أن تطلب من قبل المؤسسة التعليمية خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة.

وذكرت أن كل مرحلة تتطلب مستلزمات معينة يجب عدم الاستعجال في شرائها للتعرف على المواصفات المطلوبة في ذلك، ولكي تتجنب الأسر شراء المستلزمات غير الضرورية لأبنائها الطلبة، مشيرة إلى أن الخيارات المقدمة عبر مختلف منافذ البيع متنوعة ومتعددة، وتأتي بأسعار متفاوتة.

ولفتت حصة الشحي إلى أن مستلزمات العودة للمدارس يتم تقسيمها إلى فترتين، الأولى قبل بدء العام الدراسي، والثانية خلال الأسبوع الأول من الدراسة، حيث إن معظم المؤسسات التعليمية تطلب مستلزمات معينة من أبنائنا الطلبة، مؤكدة أن التسرع في شراء المستلزمات بشكل كامل يكبد الأسر مبالغ مالية كبيرة.

وذكرت أن مستلزمات العودة للمدارس متوافرة على مدار العام الدراسي، ويزداد الإقبال عليها خلال الأسبوع الأخير من الإجازة الصيفية والأسبوع الأول من العام الدراسي، مشيرة إلى تعدد مواقع ومنافذ البيع التي تطرح مختلف المستلزمات المدرسية بأسعار وجودة متفاوتة.

من جانبه، قال المواطن سعيد منصور: إن مستلزمات العودة للمدارس كانت مقتصرة في السابق على محال القرطاسية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بيع مختلف المستلزمات، والملاحظ اليوم أن مستلزمات المدارس مطروحة في منافذ البيع كافة منها المراكز التجارية والجمعيات والبقالات، وغيرها التي تقدم حلولاً متنوعة للمستهلكين لشراء المناسب والمقدم بأسعار حسب الميزانية المعتمدة للأسرة.

من جهتها، كشفت حنان الشحي مدير قسم التصاريح في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، عن أن القسم استقبل مؤخراً 127 تصريحاً لتنفيذ التنزيلات على المستلزمات المتعلقة بالعودة إلى المدارس ومنها الملابس والأحذية والمواد الغذائية وغيرها.

وذكرت أن الدائرة اتجهت من خلال تخصيص فريق من المفتشين للتحقق من صحة تنفيذ تلك المنافذ والأسواق لمختلف اشتراطات التصاريح التي تم اعتمادها من قبل الدائرة لضمان الحفاظ على حقوق المستهلكين من التلاعب أو الغش التجاري.