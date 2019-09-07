«الإنتربول» تطّلع على تجربة دبي في خدمة الجمهور

دبي (الاتحاد)

استمع وفد الإنتربول برئاسة كيم جونغ يانغ، رئيس منظمة الانتربول، الذي يقوم بزيارة إلى شرطة دبي، إلى شرح حول مشروع «برنامج عيون»، الذي وضع نظم المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية ضمن منظومة أمنية متكاملة وتحت إشراف شرطة دبي، وبالتعاون مع عدد من الشركاء، حيث يعمل النظام على استغلال التقنيات الحديثة والمتطورة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة.

كما اطلع وفد الإنتربول على آلية عمل مركز التحليل الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حيث يضم المركز العديد من برامج الذكاء الاصطناعي التي تساعد رجال البحث والتحري على تحليل جميع الجرائم الجنائية في كل مناطق إمارة دبي، وتحديد المناطق الساخنة منها، ووضع الحلول لها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تلك المناطق.

وزار وفد الإنتربول مركز الشرطة الذكي في لامير واستمعوا إلى شرح حول المركز والخدمات التي يوفرها والبالغة 27 خدمة رئيسة في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية.

وكان كيم جونغ يانغ، رئيس منظمة الإنتربول، قد قام بزيارة إلى القيادة العامة لشرطة دبي، رافقه خلالها يورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول، وذلك على هامش انعقاد الدورة الأولى للبرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول الذي استضافته دبي، وكان في استقباله اللواء طيار محمد أحمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من القيادات الشرطية، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والدورات في المجالات الشرطية بين الجانبين.