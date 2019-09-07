أبوظبي (الاتحاد) نفذت إدارة مرور منطقة الظفرة التابعة لمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي مبادرة ضمن حملة درب السلامة، اشتملت على توزيع شعار درب السلامة و«الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي» على الأشقاء السعوديين القادمين عبر منفذ الغويفات الحدودي البري في منطقة الظفرة.

وأعرب الأشقاء السعوديون عن سعادتهم وقدموا الشكر والتقدير لمنفذ الغويفات الحدودي والعاملين به على هذه اللفتة الحضارية، التي تؤكد عمق ومتانة العلاقات بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وكانت شرطة أبوظبي أطلقت مؤخراً حملة توعوية بعنوان «درب السلامة» لنشر الوعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين والمشاة، ضمن خطة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية والأولوية الاستراتيجية في جعل الطرق أكثر أماناً، تركز على توعية السائقين وتثقيفهم بالسلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها والسلوكيات الخاطئة التي يجب تجنبها حفاظاً على سلامتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي» بالغويفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.