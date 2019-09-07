أبوظبي (الاتحاد) افتتحت شرطة أبوظبي مكتباً للتسامح في مركز شرطة المدينة للمتعاملين بهدف الإصلاح بين المتخاصمين ودياً قبل فتح البلاغ، وذلك في إطار مبادرات عام التسامح في قطاع الأمن الجنائي.

وافتتح المكتب العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، خلال زيارة تفقدية للاطلاع على الخدمات الذكية والوقوف على سير العمل بالمركز.

رافق العميد الراشدي خلال الزيارة، العميد خالد أحمد مريش، نائب مدير القطاع للشؤون الإدارية، والعقيد حمد عبدالله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة، والعقيد محمد حسين الخوري، نائب مدير المديرية للشؤون الإدارية والعمليات، والمقدم محمد علي الظاهري، نائب مدير المديرية لشؤون المراكز، والمقدم سعيد بن دلموج الظاهري مدير مركز المدينة ،ورؤساء الأقسام، وعدد من الضباط.

ويأتي افتتاح المكتب في إطار مبادرات عام التسامح في قطاع الأمن الجنائي وتتضمن مهامه واختصاصاته الإصلاح بين المتخاصمين ودياً قبل فتح البلاغ، كما زار مدير قطاع الأمن الجنائي قاعة استشراف المستقبل، التي تتضمن الأجهزة والأنظمة التطويرية، والمبادرات والمشاريع الابتكارية، والخدمات التطويرية، والأجهزة الذكية الذاتية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «شرطة أبوظبي» تفتتح مكتباً للتسامح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.