إطلاق «الحقيبة المدرسية الصحية» في 5 إمارات

عجمان ( الاتحاد) نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فعالية «برنامج الحقيبة المدرسية الصحية»، في كارفور سيتي سنتر عجمان أمس الأول الخميس، بعدما أطلقت إدارة التثقيف والتعزيز الصحي بالوزارة البرنامج يوم 24 أغسطس، بالتعاون مع كارفور التي تديرها مجموعة ماجد الفطيم في الإمارات. وتتضمن أجندة الفعاليات 5 محطات في كل من دبي والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة، وستستمر حتى 14 سبتمبر القادم.

ويعمل برنامج الحقيبة الصحية المدرسية على 3 أنشطة رئيسة، هي منصات توعوية في متاجر كارفور تستهدف الأمهات لتزويدهن بالطرق الصحية لإعداد الحقيبة المدرسية، فضلاً عن توعيتهن بالمهارات التسويقية المناسبة، وتوعيتهن بكيفية اختيار البدائل الغذائية الصحية لأبنائهن. وسيتم تنفيذ ورش تستهدف الموظفين في الوزارة والمناطق الطبية، وحملة إلكترونية تفاعلية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، تتضمن نشر الوصفات الصحية، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الأمهات في مختلف أنحاء الدولة. وأشارت الدكتورة فضيلة شريف مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي في الوزارة، إلى أن البرنامج هدفه خفض معدلات السمنة لدى الأطفال بحلول 2021.

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