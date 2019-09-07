«التربية»: نستهدف بناء شخصية الطالب وإشراكه في صنع القرار المدرسي

دينا جوني (دبي)

حددت وزارة التربية والتعليم إجراءات تشكيل مجالس طلبة المدرسة الإماراتية في دليل جديد أصدرته قبل أيام، وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه.

ووضعت الوزارة أربعة مستويات للمجالس الطلابية، هي على مستوى المدرسة، والنطاق، والمجلس التعليمي، والقطاع المدرسي، شارحة مستوى التمثيل، وتركيبة المجلس، والجهة المشرفة، ودورية الاجتماعات.

وتهدف الوزارة من إنشاء مجالس الطلبة إلى إكسابهم المعلومات والمهارات والقيم التي تمكّنهم من المشاركة الإيجابية والفعّالة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ليصبحوا مواطنين مسؤولين وقيادات مستقبل تسهم في تحقيق تنمية المجتمع. وكذلك إعداد جيل قيادي قادر على تحمّل المسؤولية ويمتلك القدرة على الاتصال الفعّال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة وتعزيز روح الانتماء للوطن وتنمية الممارسات الديموقراطية وروح الحوار البنّاء واحترام الرأي الآخر.

كما عبّرت الوزارة عن أهمية إقامة انتخابات المجالس الطلابية السنوية، معتبرة أن الدور المحوري للمجالس الطلابية هو بناء شخصية الطالب القيادية وإشراكه في صناعة القرار المدرسي، وإعداده للمشاركة الفاعلة مستقبلاً في جميع الممارسات الديموقراطية كالمشاركة في الانتخابات الوطنية بمستوياتها المختلفة، مثل المجلس الوطني الاتحادي، والمجالس الاستشارية على مستوى الحكومات المحلية.

وأوضحت الوزارة أن الانتخابات تهدف إلى تحسين فكرة الطالب عن ذاته من خلال مشاركته في المجلس التربوي في المدرسة وتقوية ثقته بنفسه وتنمية التعاون بين الطلبة والممارسات الديموقراطية فيما بينهم، كما أن نشاطات مجلس الطلبة ترسّخ البيئة الإيجابية في المدرسة ما يؤدي إلى زيادة احتمالات الإنجازات العلمية، كما تساعد مجالس الطلبة على تعزيز العمل الطلابي التربوي، وإيجاد حلقة وصل بين الطلبة والإدارات المدرسية بما يعزز أهمية الاتصاف بالسلوك التنظيمي الديموقراطي.

وبالنسبة لكيفية تشكيل المجلس الطلابي على مستوى المدارس الحكومية، فإن مستوى التمثيل يكون باختيار طالب واحد من كل شعبة، يتم منهم اختيار رئيس ونائب رئيس وأن يكون بقية ممثلي الشعب الصفية أعضاء. أما الهيئة الإشرافية فتتكوّن من رئيس وحدة شؤون الطلبة والمرشد الأكاديمي وأحد منسقي المواد الدراسية، على أن يعقد اجتماع المجلس شهرياً.

ويكوّن رؤساء المجالس من كل مدرسة المجلس الطلابي على مستوى النطاق. ويتراوح عدد أعضائه بين 15 و20 طالباً بحسب عدد مدارس النطاق مع مراعاة الحلقة الدراسية وجنس الطلبة. ويشرف على كل مجلس منها أحد المديرين الأوائل، وأحد رؤساء وحدة شؤون الطلبة وأحد المرشدين، على أن يعقد الاجتماع مرتين في كل فصل دراسي.