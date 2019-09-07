حوار «فضائي» بين طلبة الإمارات و«استكشاف» اليابانية

طوكيو(الاتحاد))

ينظم مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاسكا»، فعاليات تعليمية، من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري، للتعريف بكيفية استخدام كاميرا الروبوت «Int-Ball»، وخلال وجود هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).

وتأتي الفعاليات التعليمية، في إطار تزويد الطلاب الإماراتيين والمهتمين بالمزيد من المعلومات عن أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع الفضاء، حيث سيعرض هزاع المنصوري عبر بث مباشر من محطة الفضاء الدولية، كيفية التحكم بالروبوت الياباني «Int-Ball» وآلية عمله في الفضاء.

يتخلل الفعالية التعليمية مجموعة من الأسئلة والأجوبة مع طلاب الإمارات، وسيتم نقلها في بث مباشر في غرفة التحكم في مركز تسوكوبا الفضائي التابع للوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي، وفي مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي.

وسينظم مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، قبل انطلاق أول رائد فضاء إماراتي عربي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، يومي 9 سبتمبر في جامعة دبي، و10 سبتمبر في جامعة خليفة، فعاليتين تعليميتين، للتعريف أكثر بكيفية التحكم بالروبوت الياباني «Int-Ball» وآلية عمله في الفضاء.

وقال سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء: «إن الشراكة مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا (JAXA)، ستسهم في تعزيز الخبرات الإماراتية في مجال استكشاف الفضاء ورحلات الفضاء المأهولة، من خلال تبادل العلوم والمعارف المختلفة لتطوير هذا القطاع الهام».

وتابع، «نحن سعداء أن هذه الشراكة ستمكننا من تعزيز علوم الفضاء بين الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستسهم في إلهامهم للاهتمام بصناعة الفضاء».

وأضاف المري: «إن قطاع الفضاء في دولة الإمارات وفي أنحاء العالم يتطور بشكل كبير، مع ظهور تقنيات جديدة للمساعدة في الرحلات الفضائية المأهولة ودعم استكشاف الفضاء، ويسعدنا أن نرى علاقتنا مع الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء، وهي إحدى وكالات الفضاء المتقدمة في مجال تقنيات الفضاء، تسير بزخم قوي بعد الإطلاق الناجح لخليفة سات في أكتوبر 2018».

وقال كويتشي واكاتا، نائب رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، «نحن متحمسون لتنفيذ مشروع تعليمي باستخدام كاميرا الروبوت (Int-Ball)، والتي تستخدم على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، خلال وجود أول رائد فضاء إماراتي على متن المحطة الدولية»، مشيراً إلى أن التعاون مع الإمارات بدأ عند إطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي خليفة سات، على مركبة الإطلاق H-IIA رقم 40 العام الماضي.

وأوضح أن هذا المشروع سيكون أول مشروع تعاوني باستخدام مختبر كيبو الياباني (KIBO)، منذ اتفاقية التعاون بين وكالة الإمارات للفضاء (UAESA) ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) في عام 2016.

وتابع: نأمل أن تؤدي هذه التجربة التعليمية مع الروبوت (Int-Ball) إلى مزيد من التعاون المستقبلي باستخدام مختبر كيبو الياباني (KIBO) في محطة الفضائية الدولية، خلال رحلات رواد الفضاء الإماراتيين الطويلة الأمد المقبلة.

فعاليات ما قبل الانطلاق إلى «الفضاء الدولية»

زار الطاقمان الرئيس والبديل لمهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر، متحف غاغارين في مركز غاغارين لتدريب رواد الفضاء في ستار سيتي، روسيا، حيث شاهد رواد الفضاء القطع الأثرية الفضائية التاريخية، وقاموا بتوقيع كتاب الزوار في متحف مكتب يوري جاجارين. ثم توجهوا إلى الميدان الأحمر في موسكو للأنشطة التقليدية التي تسبق الانطلاق إلى الفضاء، بما في ذلك وضع الزهور على جدار الكرملين، حيث دفن رفات شخصيات روسية مهمة أثّرت في قطاع الفضاء. وقاموا بزيارة شجرة البلوط «كوزموز» التي زرعها يوري غاغارين في 14 أبريل 1961 بعد يومين من رحلته التاريخية إلى الفضاء في 12 أبريل.

ومن المقرر أن ينطلق الطاقم الرئيس، الذي يضم هزاع المنصوري، وقائد المهمة أوليغ سكريبوشكا من روسكوسموس، ومهندسة الطيران جاسيكا مير من ناسا، إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر من محطة بايكونور كوزمودروم في كازاخستان على متن المركبة سويوز MS-15.

قام الطاقمان الرئيس والبديل لمهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر، بزيارة متحف غاغارين في مركز غاغارين لتدريب رواد الفضاء في ستار سيتي، روسيا، وسيكون هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، حاملاً مهمته العلمية، التي تتم بالتعاون مع وكالات الفضاء العالمية، ومنها التجارب التي تمت محاكاتها من المناهج المدرسية في الإمارات العربية المتحدة.