محمد بن زايد يبحث جهود الإمارات وأميركا في مكافحة التطرف والإرهاب

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، السيناتور تود يونغ والسيناتور آنغوس كينغ، عضوي مجلس الشيوخ الأميركي، وديفيد بيزلي، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، بزيارة المسؤول الأممي وعضوي مجلس الشيوخ الأميركي للدولة، والتي تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات ومؤسساتها المعنية. تم خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وإمكانات تعزيزها وتنميتها، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات وتطورات عدد من القضايا في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى جهود البلدين ومبادراتهما في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والعنف، ودورهما في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط. وتناول اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وهيئاتها الإنسانية ومبادراتها العالمية وبرنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإنسانية والتحديات التي يواجهها البرنامج على صعيد توفير الأغذية اللازمة للفئات المحتاجة، والوصول إليهم في عدد من مناطق العالم المختلفة.

حضر اللقاء، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.