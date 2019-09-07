«قيادة الانفرادي» تحصد كأس التفوق.. ختام منافسات تدريب القوات المسلحة

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن عقاب شاهين رئيس هيئة العمليات بالقيادة العامة للقوات المسلحة ختام منافسات تدريب القوات المسلحة بين قيادات ووحدات القوات المسلحة، التي توجت بفوز قيادة التدريب الانفرادي بكأس التفوق التدريبي لعام 2019.

وتأتي المنافسات ضمن حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع مستوى الكفاءة لمنتسبي القوات المسلحة وصولا بهم إلى مستوى الجاهزية العسكرية، بالإضافة إلى قياس مستوى التدريب وخلق روح التنافس الشريف بين كافة وحدات القوات المسلحة.

وفي بداية الاحتفال الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، ألقى العميد الركن سعيد سالمين من القيادة العامة للقوات المسلحة كلمة، أكد فيها بأن المنافسات جاءت لخلق الروح التنافسية بين الفرق المشاركة والتي تمثل جميع وحدات القوات المسلحة والسعي لتأكيد وإظهار مخرجات التدريب الفردي في المشاة والأسلحة والمهمات الكيميائية، وهي مواضيع أساسية حيث إن للمشاة تأثيرا مباشرا على الروح المعنوية للفرد والوحدة وتؤثر أيضا على الانضباط واللياقة البدنية والعمل لروح الفريق.

وأضاف: إن قواتنا المسلحة اليوم تمضي قدما بالتطوير والتحديث في كافة المجالات، ويتزامن ذلك مع مشاركاتها الخارجية لدعم الدول الصديقة والشقيقة، حيث أثبت جنودنا يوما بعد يوم.. أن المقاتل الإماراتي لديه الكفاءة والقدرة على تحقيق أصعب المهام وفي مختلف الظروف، ولن يكون ذلك إلا بوجود منظومة تدريب فعالة وقادة أكفاء وجنود محبين لوطنهم وقيادتهم وحريصون على رفع علم الإمارات عاليا وشامخا.

وفي نهاية الاحتفال قام اللواء الركن عقاب شاهين رئيس هيئة العمليات بالقيادة العامة للقوات المسلحة بتوزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين.