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محمد بن زايد ورئيس المجلس السيادي في السودان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

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 بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية بين البلدين و إمكانات تنميتها في المجالات كافة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال الاتصال، تطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وهنأ سموه الشعب السوداني الشقيق بالخطوات المهمة التي تم اتخاذها مؤخراً وأسفرت عن توافق على تشكيل الحكومة متمنياً لها دوام التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب السودان الشقيق في جهوده الرامية إلى الحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

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من جانبه، أعرب رئيس المجلس السيادي في السودان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة تجاه السودان وشعبه، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

 

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