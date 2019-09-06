الامارات | سكان في عجمان: انقطاع المياه منذ اكثر من ١٦ ساعة دون إنذار مسبق

شكرا لقرائتكم خبر عن سكان في عجمان: انقطاع المياه منذ اكثر من ١٦ ساعة دون إنذار مسبق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكا سكان في عجمان، في مناطق تابعه للهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه،انقطاع المياه منذ أكثر من ١٦ ساعة، دون إنذار مسبق، فيما أكدت الهيئة أن سبب المشكلة حدوث كسر في أحد خطوط المياه، ويقوم عمال الهيئة بإصلاحه منذ وقوع المشكلة، وفق المدير العام للهيئة محمد حسن صالح.
وأوضح صالح لـ" الإمارات اليوم" أن الخط المكسور، يبلغ قطره ٢٠٠ ملي، تم كسره من قبل إحدى شركات المقاولان في منطقة الراشدية، وتم تزويد المناطق المتأثرة بصهاريج مياه، إلى أن يتم ضخ المياه في أسرع وقت.
وقال سكان في منطقتي الرميلة "١" والراشدية في عجمان، أنهم منذ أكثر من ١٦ ساعة يعانون بسبب انقطاع المياه، دون سبب معلن، أو إنذار سابق من الهيئة، كما أنهم لا يعلمون متى ستنتهي المشكلة التي طالت، ودفعت بعضهم إلى ترك منازلهم إلى حين عودة المياه.
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