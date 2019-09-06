"إشاعة في الميدان" جديد " التجوال و المواجهة .... قريبا

كتبت / منى سليمان



قال الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح التجوال و المواجهة بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح انه تجرى حاليا بروفات العرض المسرحي الجديد " إشاعة في الميدان" من إنتاج شعبة مسرح التجوال و المواجهة ، و الذي من المقرر افتتاحه قريبا بمركز سعد زغلول الثقافي ، استعداد لتجوال العرض بالمحافظات ضمن مبادرة مسرح التجوال و المواجهة التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ليبدأ جولاته ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح التي تم إعلانها نهاية يونيو الماضي، و تضم ٨ عروض مسرحية.

يقول المخرج محمود فؤاد صدقي مخرج العرض ان العرض يدور في قالب كوميدى فانتازى عن " توكتوك" اخترق قوانين المرور بميدان النهضة، ليشل حركة المرور و يحدث حالة من الهرج و المرج تخرج عنها اشاعات عن سبب توقف المرور تنتشر في المحافظات، و تتوالى الأحداث.

" إشاعة في الميدان" تأليف متولي حامد، بطولة باسم قناوى، كريم الباسطي،ميدرونا سليم، زكريا معروف ، إسلام عماد، أميرة أحمد ، محمود سكر، عاطف عبد الوهاب، هانى سعد، ندى عفيفي، محمود مهدى عباس، أحمد نصر سيف، هبة الكومى، أحمد ظريف، هاني سعد، محمد أشرف، محمود صابر أبو السعود، شريهان شاذلى، حكيم، أيمن عبد الرحيم، محمد رزق، عاصم، الطفلة ديما ياسر عزت،أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر ،ألحان وتوزيع محمود وحيد، استعراضات هشام علي، مكياج أماني حافظ، اضاءة أبو بكر الشريف، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي

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المركز الإعلامي - البيت الفني للمسرح