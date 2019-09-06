أنوشكا وعونى وعصمت يحيى يشهدون تكريم أبو زهرة فى سينما مصر

كتب- كمال سلطان

تصوير عيد خليل



كرم المخرج خالد جلال الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة أمس الخميس بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، وذلك عقب انتهاء عرض سينما مصر الذى أشاد به أبو زهرة وأثنى على الجهد الكبير للمخرج خالد جلال، وقال له لقد كنت أتمنى أن أمثل معهم بدلاً من تكريمى، كما تم تكريم اسم المنتج الراحل محمد حسن رمزى، وتسلمته ابنته شهد.

شهد العرض والتكريم عدداً من النجوم والفنانين من مختلف الأجيال الفنية، ومنهم الفنانة أنوشكا، د. وليد عونى ود. عصمت يحيى، والفنانة الليبية خدوجه صبرى، والفنان أمير صلاح الدين، والفنانة ريم أحمد والفنان طه خليفة، والفنانة رباب ناجى.

جدير بالذكر أن عرض "سينما مصر" هو مشروع تخرج الدفعة الثانية من مركز الإبداع، ويقدمون من خلاله عددا من أهم المشاهد في تاريخ السينما المصرية، ويشارك في العرض 65 فنانًا، أبرزهم رنا خطاب، غادة طلعت، حسن عبدالله، احمد سعد والى، أميرة ابو زيد، بسنت صيام، عمرو بهى، رباب يوسف القعيد، مروة عيد، مريم الجندي، حبيبة حاتم، فرح عنانى، محمود الفرماوى، إبراهيم طلبة، رامى عبد الرازق، إيمان غنيم وغيرهم.

أما أبرز المشاهد التي تُقدم خلال العرض، فهي من أفلام "الزوجة الثانية، باب الحديد، حديث المدينة، بداية ونهاية، شيئ من الخوف، الحفيد، ابن حميدو، المليونير، عفريتة اسماعيل ياسين، أرض النفاق"، وغيرها والرابط الاساسى بين تلك الأفلام هو فيلم "الليلة الاخيرة".